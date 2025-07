Air India incidente aereo, il pilota Sumeet Sabharwal spense i motori dopo il decollo? "Parla" la scatola nera

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Potrebbe essere stato il comandante del volo Air India 171, Sumeet Sabharwal, a spegnere i motori del Boeing 787 che si è schiantato ad Ahmedabad, in India. Le indagini sulla scatola nera hanno dato indicazioni chi dei due piloti avrebbe interrotto il flusso di carburante ai propulsori del velivolo. L’effettiva dinamica è però ancora da chiarire.

Il giornale statunitense Wall Street Journal ha riportato che, secondo fonti vicine alle indagini sull’incidente aereo di Ahmedabad, potrebbe essere stato il comandante Sumeet Sabharwal a spegnere i motori.

Il dettaglio sarebbe emerso dalle indagini sulla scatola nera e deriva dalle registrazioni audio della cabina di pilotaggio. Pochi minuti dopo il decollo, il primo ufficiale avrebbe chiesto al capitano “Perché hai spento i motori?“, e Sabharwal avrebbe risposto “Non l’ho fatto”.

123RF La plancia di un Boeing 787. Gli interruttori dei motori si trovano al centro in basso, affianco ai due pulsanti rossi

Gli interruttori sono stati impostati su “Cutoff”, l’opzione che toglie il carburante al propulsore, per 10 secondi, pochi minuti dopo il decollo, per poi essere rimessi su “Run” troppo tardi per evitare lo schianto.

Durante il decollo, il primo ufficiale stava ricoprendo il ruolo di pilot flying e stava quindi manovrando l’aereo, mentre il capitano era “pilot monitoring” e stava quindi controllando le apparecchiature.

Come funzionano gli interruttori dei motori di un Boeing 787

Il dettaglio rivelato dal WSJ non chiarisce la dinamica di quanto accaduto sul volo Air India 171. Gli interruttori che determinano se i motori di un Boeing 787 ricevono carburante si trovano al centro della plancia di comando, a disposizione di entrambi i piloti.

Il blocco centrale della plancia, in cui gli interruttori si trovano, è progettato in modo da rendere molto difficile un’attivazione o una disattivazione accidentale. Gli interruttori hanno inoltre una sicura che va disinserita perché possano essere utilizzati.

È quindi molto difficile che si sia trattato di una distrazione o di un errore. Gli interruttori non sono soggetti a nessun sistema automatico. Necessitano dell’intervento dei piloti per cambiare posizione.

Le teorie sull’incidente del volo Air India 171

Le indagini sugli incidenti aerei sono spesso molto lunghe e richiedono anche mesi prima di arrivare a qualsiasi conclusione. Al momento, sulla dinamica dell’incidente del volo Air India 171 ci sono solo ipotesi, riassumibili in due categorie.

La prima è quella dell’intervento umano. Che sia stato un errore o un atto intenzionale, sarebbe stato uno dei piloti, probabilmente il comandante Sumeet Sabharwal, visto quanto emerso, a disattivare i motori e a causare lo schianto.

La seconda è quella del malfunzionamento. Anche se gli interruttori non sono automatici, il sistema che rileva i segnali che provengono dagli interruttori potrebbe aver interpretato male la loro posizione, fermando il flusso di carburante.