Incidente al Rally Mille Miglia a Bione, spettatore di 63 anni investito e ucciso da un'auto

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un uomo è morto in seguito a un grave incidente occorso durante il Rally 1000 Miglia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato travolto e ucciso da un’auto in gara a Bione. Lo spettatore aveva 63 anni ed era di Torino. La direzione di gara ha sospeso la corsa.

Incidente al Rally Mille Miglia, muore uno spettatore

Tragico incidente durante una gara di rally nel Bresciano. Un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato travolto da una delle auto in gara in una dinamica che è ancora da chiarire.

Lo spettatore sarebbe stato investito mente si trovava sul bordo della strada da una vettura che è uscita di pista durante il passaggio tra Casto e Bione, in Valsabbia. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i carabinieri di Salò.

Investito e ucciso da un’auto, chi era la vittima

Si chiamava Francesco De Pasquale l’uomo di 63 anni di Caselle Torinese morto durante la gara di rally. La vittima era arrivata in Lombardia proprio per seguire la corsa insieme alla moglie

Secondo una prima ricostruzione, stava facendo una fotografia in una curva quando è stato investito a gara ormai conclusa. Non è ancora chiaro se l’uomo si trovasse in un’area aperta agli spettatori.

Per il medico di gara, Graziano Guerrini, la vittima è morta sul colpo. Gli organizzatori e il presidente di Aci Brescia, Aldo Bonomi, in conferenza stampa hanno aggiunto: “Vogliamo esprimere profondo cordoglio alla famiglia della vittima. Non ci sono molti commenti da fare. Il dolore è grande. Abbiamo fatto partire immediatamente i soccorsi”.

La tragedia durante la corsa

Quello avvenuto nel pomeriggio di sabato 5 settembre non è stato però l’unico incidente occorso durante la 49ª edizione del Rally 1000 Miglia, uno degli appuntamenti storici del motorsport bresciano, funestato quest’anno da una serie di avvenimenti spiacevoli.

Poche ore prima, si era verificato un altro incidente con la vettura del pilota Alessandro Re finita in una scarpata dopo un volo di una ventina di metri. Pilota e navigatore, feriti, sono stati elitrasportati in ospedale, nessuno dei due è in pericolo di vita.

Nella giornata precedente poi aveva preso fuoco l’auto del pilota Luca Persoli che è andata completamente distrutta dopo un guasto tecnico. L’incendio non ha causato feriti.