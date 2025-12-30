Incidente alla funivia di Macugnaga, 12 feriti tra le 99 persone evacuate: "Tutti uno addosso all'altro"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 30 dicembre una cabina della funivia di Macugnaga che porta al Monte Moro, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola (VCO) in Piemonte, ha urtato le barriere di protezione senza ridurre la velocità. L’incidente avrebbe causato almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini: nessuno in pericolo di vita, bloccate però 99 persone tra turisti (94) e lavoratori (5). Per evacuarle si sono resi necessari gli elicotteri dei vigili del fuoco. Coinvolta anche una seconda cabina a valle. Una donna a bordo ha raccontato quanto successo: “Mancava poco all’arrivo, siamo andati uno addosso all’altro”.

L’incidente

A spiegare la dinamica è stato Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi, che all’ANSA ha parlato di “inconveniente tecnico”.

Secondo lui, l’impianto non avrebbe decelerato correttamente: entrando in stazione, intorno alle ore 11:25, una cabina con circa 15 persone avrebbe “urtato la barriera di protezione” dopo l’intervento dei sistemi di emergenza.

“L’impianto non ha riscontrato grossi danni, ma dovremo fare le opportune verifiche”, ha spiegato.

Costruito nel 1962, all’inizio del 2023 era stato interessato dalla revisione generale con sostituzione di motori, pulegge e cabine, per un costo di 2 milioni di euro (1,8 milioni di euro dalla Regione Piemonte, 200 mila euro dal Comune di Macugnaga, secondo ANSA).

Coinvolta anche una seconda cabina a valle

I vigili del fuoco hanno riferito che è stata coinvolta anche una seconda cabina.

Una infatti ha impattato contro la struttura della stazione di monte, l’altra contro quella di valle.

La testimone

Una donna, a bordo della cabina che si è scontrata con le barriere, ha raccontato a La Stampa il momento dell’incidente: “Mancava veramente poco ad arrivare, abbiamo visto che la cabina andava un po’ veloce rispetto a quanto avrebbe dovuto andare e infatti è andata effettivamente a sbattere. Siamo andati uno addosso all’altro, però per fortuna non ci sono feriti gravi. Paura? Sì abbastanza”.

12 feriti tra cui 2 bambini: nessuno è in pericolo di vita

Besotti ha aggiunto che la persona che ha riportato “le ferite più serie è un 59enne che ha una ferita al braccio. Altre hanno avuto piccole escoriazioni”.

Il bilancio finale, stando all’AGI, è di 12 feriti, tra cui 2 bambini: tutti sono stati trasportati dall’eliambulanza del 118 all’ospedale San Biagio di Domodossola per accertamenti.

In azione gli elicotteri dei vigili del fuoco

La funivia è stata fermata e per evacuare le 99 persone rimaste bloccate, tra cui anche quelle non coinvolte direttamente nell’incidente, sono stati allertati i vigili del fuoco.

In azione sulla zona del Passo del Moro, a circa 2.800 metri di altezza, gli elicotteri Drago 166 e Drago 61: tutti i presenti sono stati riportati a valle poco prima delle ore 15.

Nel frattempo, le piste da sci sono state chiuse.

L’aggiornamento di Regione Piemonte

Marco Gallo, assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, è in contatto coi gestori della funivia e le autorità per seguire le operazioni: “Ho attivato il massimo raccordo informativo con i gestori dell’impianto e con i soccorritori, per garantire che ogni misura di assistenza e sicurezza possa essere assicurata nel modo più rapido ed efficace possibile”, riporta AGI.

L’assessore alla Protezione Civile, Marco Gabusi, ha invece dichiarato che, da subito, “il sistema regionale di Protezione civile si è attivato in stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, le forze dell’ordine e il personale sanitario. La priorità è stata garantire la sicurezza delle persone coinvolte, prestare soccorso ai feriti e assistere tutti coloro che sono rimasti bloccati, operando in un contesto complesso e in condizioni ambientali difficili”.