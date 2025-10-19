Incidente Asiago, il sindaco rivela i precedenti nello stesso luogo: "Altri gravi scontri qui in passato"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il sindaco Roberto Rigoni Stern aggiunge un dettaglio sull’incidente di Asiago in cui hanno perso la vita tre ragazzi ventenni, Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo mentre un giovane è rimasto gravemente ferito. La rotatoria era stata costruita prima del fatale schianto del 19 ottobre perché si erano verificati altri gravi incidenti stradali.

L’incidente di Asiago, i precedenti

All’Ansa il sindaco di Asiago ha rivelato che l’aiuola spartitraffico dove si è concretizzato lo schianto dell’auto sarebbe dovuta servire per evitare incidenti.

Un tragico paradosso perché è stata posizionata in Via Verdi “per togliere un incrocio pericoloso sulla strada proveniente da Vicenza”.

ANSA Nicola Xausa, Riccardo Gemo e Pietro Pisapia, i tre ragazzi morti nell’incidente di Asiago

Lo stesso primo cittadino ha rivelato che “in passato si erano verificati altri gravi scontri“.

La ricostruzione di Roberto Rigoni Stern

Il sindaco di Asiago ha aggiunto un ulteriore dato emerso dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’incidente e che sono al vaglio degli inquirenti.

Pochi secondi prima dell’impatto “è transitata un’altra vettura, che ha rischiato di essere travolta dalla Peugeot e creare una tragedia ancora più grave”.

In precedenza Roberto Rigoni Stern aveva descritto la dinamica dello schianto parlando di auto che correva a folle velocità.

L’impatto lo ha definito come lo scoppio di un fuoco d’artificio.

Si vede chiaramente dai frame rilevati dalle telecamere posizionate nella zona prospicente via Verdi.

Lutto a Lusiana Conco

L’incidente di Asiago ha unito nel dolore diverse comunità dell’altopiano.

Annullata la festa del Giubileo dello Sport che si sarebbe dovuta svolgere a Lusiana e dove dovevano essere presenti anche alcuni parenti delle vittime

Lutto anche a Creazzo, dove risiedeva una della vittime, Riccardo Gemo.

Carmela Maresca, sindaco di Creazzo, ha ribadito la sua vicinanza per la che ha colpito la famiglia Gemo, “una grande ferita che sento come genitore e come comunità”.

I genitori del giovane erano molto conosciuti in paese.

Anche i parenti delle altre due vittime erano parte integrante delle comunità dell’altopiano, erano figli di dipendenti dell’Ulss Pedemontana.