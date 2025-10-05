Incidente con auto ribaltata nella notte a Settimo Vittone, morta una giovane di 18 anni: feriti tre amici

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un incidente a Settimo Vittone ha causato la morte della 18enne Asia Oddenino e il ferimento di tre giovani amici, rimasti intrappolati tra le lamiere dell’auto ribaltatasi dopo essere finita fuori strada. Nonostante i tentativi di rianimazione, la ragazza è deceduta all’ospedale di Ivrea. Le cause dello schianto sono al vaglio dei carabinieri.

Incidente a Settimo Vittone: morta una giovane di 18 anni

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, poco dopo le 3 del mattino, a Settimo Vittone, piccolo comune del Canavese, in provincia di Torino.

Un’auto con a bordo quattro giovani, una Land Rover Defender, è finita fuori strada lungo la statale 26, ribaltandosi in un canale di scolo. Alla guida c’era un ragazzo di 18 anni originario di Salbertrand; accanto a lui sedeva Asia Oddenino, residente a Oulx, che aveva compiuto 18 anni lo scorso agosto.

Sul sedile posteriore viaggiavano altri due amici, entrambi di 17 anni e provenienti dalla stessa area montana dell’Alta Valle di Susa. L’impatto contro le barriere è stato violentissimo e ha distrutto la parte anteriore del veicolo, lasciando i ragazzi intrappolati tra le lamiere.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l’auto ribaltata. Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco di Ivrea, che hanno lavorato a lungo per estrarre i giovani dall’abitacolo deformato.

Insieme a loro, diverse ambulanze – sia di base che medicalizzate – hanno raggiunto la zona, coordinando gli interventi di soccorso. Le condizioni di Asia Oddenino sono apparse subito gravissime: i sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione direttamente sul luogo dell’incidente e, durante il trasporto verso l’ospedale di Ivrea, hanno continuato a praticare il massaggio cardiaco.

Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano: la giovane è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. Gli altri tre passeggeri, nonostante abbiano riportato lesioni di varia entità, non risultano in pericolo di vita.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dei Carabinieri di Settimo Vittone, Castellamonte e della compagnia di Ivrea, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco.

Gli investigatori stanno esaminando più ipotesi, tra cui l’eccesso di velocità o un colpo di sonno del conducente, oltre alle possibili condizioni del manto stradale.

La statale 26 è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.