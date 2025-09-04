Incidente con scontro tra auto e scooter a Cesano vicino Roma, morto un 17enne e ferito l'amico

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A seguito di uno scontro tra un’auto e uno scooter 125 avvenuto nella notte a Cesano (in provincia di Roma), un 17enne è morto. Ferito anche il ragazzo di 18 anni che viaggiava sul mezzo a due ruote insieme alla vittima. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica del sinistro: sembra che, al momento dell’impatto, alla guida del mezzo a due ruote ci fosse la vittima.

La dinamica dell’incidente a Cesano (Roma)

In un violento scontro tra un’auto e uno scooter 125 avvenuto a Cesano vicino Roma nella notte tra il 3 e il 4 settembre, un ragazzo di soli 17 anni è morto a seguito dei traumi riportati.

Come riportato da RomaToday, l’incidente si è verificato in via Lanfranco di Pavia, incrocio con via Antonio Furlan.

Stando alla ricostruzione del sinistro, il 17enne si trovava su uno scooter 125 con un amico di 18 anni. I due si sarebbero scontrati con una Volvo guidata da un 21enne per cause ancora da verificare.

Scontro tra auto e scooter: morto 17enne

Non è ancora stato ufficialmente accertato, ma sembra che alla guida dello scooter 125 coinvolto nell’incidente di Cesano ci fosse proprio la vittima 17enne.

Pare che il ragazzo sia morto sul colpo: all’arrivo, i sanitari del 118 ne hanno appurato il decesso, senza poter fare nulla per salvargli la vita.

Nello scontro tra auto e scooter è rimasto ferito anche il 18enne che si trovava sul mezzo a due ruote con la vittima.

Il giovane è stato portato in codice giallo all’ospedale di Bracciano. Il 21enne alla guida della Volvo, invece, è stato portato presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma per effettuare alcuni esami.

Indagini in corso

La Polizia sta indagando per risalire alle origini dell’incidente di Cesano: le indagini sono state affidate agli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale.

I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma della vittima è stata affidata all’Istituto di Medicina legale per l’autopsia.

Per chiarire l’esatta dinamica del sinistro, bisognerà scoprire chi era alla guida del mezzo a due ruote.