Incidente con scontro tra auto e scooter a Cesano vicino Roma, morto un 17enne e ferito l'amico
In uno scontro tra auto e scooter 125 a Cesano, un 17enne è morto e l’amico 18enne è rimasto ferito: si indaga per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente
A seguito di uno scontro tra un’auto e uno scooter 125 avvenuto nella notte a Cesano (in provincia di Roma), un 17enne è morto. Ferito anche il ragazzo di 18 anni che viaggiava sul mezzo a due ruote insieme alla vittima. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica del sinistro: sembra che, al momento dell’impatto, alla guida del mezzo a due ruote ci fosse la vittima.
- La dinamica dell’incidente a Cesano (Roma)
- Scontro tra auto e scooter: morto 17enne
- Indagini in corso
La dinamica dell’incidente a Cesano (Roma)
In un violento scontro tra un’auto e uno scooter 125 avvenuto a Cesano vicino Roma nella notte tra il 3 e il 4 settembre, un ragazzo di soli 17 anni è morto a seguito dei traumi riportati.
Come riportato da RomaToday, l’incidente si è verificato in via Lanfranco di Pavia, incrocio con via Antonio Furlan.
I fatti si sono svolti a Cesano (Roma)
Stando alla ricostruzione del sinistro, il 17enne si trovava su uno scooter 125 con un amico di 18 anni. I due si sarebbero scontrati con una Volvo guidata da un 21enne per cause ancora da verificare.
Scontro tra auto e scooter: morto 17enne
Non è ancora stato ufficialmente accertato, ma sembra che alla guida dello scooter 125 coinvolto nell’incidente di Cesano ci fosse proprio la vittima 17enne.
Pare che il ragazzo sia morto sul colpo: all’arrivo, i sanitari del 118 ne hanno appurato il decesso, senza poter fare nulla per salvargli la vita.
Nello scontro tra auto e scooter è rimasto ferito anche il 18enne che si trovava sul mezzo a due ruote con la vittima.
Il giovane è stato portato in codice giallo all’ospedale di Bracciano. Il 21enne alla guida della Volvo, invece, è stato portato presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma per effettuare alcuni esami.
Indagini in corso
La Polizia sta indagando per risalire alle origini dell’incidente di Cesano: le indagini sono state affidate agli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale.
I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma della vittima è stata affidata all’Istituto di Medicina legale per l’autopsia.
Per chiarire l’esatta dinamica del sinistro, bisognerà scoprire chi era alla guida del mezzo a due ruote.