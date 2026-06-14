Incidente d'auto a Corridonia vicino Macerata, il bilancio drammatico è di due morti e quattro feriti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tragico incidente all’alba lungo la superstrada 77 Val di Chienti, nelle Marche. Il bilancio è di due vittime e quattro feriti, alcuni dei quali ricoverati in prognosi riservata. Lo schianto è avvenuto nella mattinata del 12 giugno nel tratto compreso tra Corridonia e Morrovalle, in provincia di Macerata, in un’area interessata da lavori stradali e da un restringimento della carreggiata.

Incidente a Corridonia, cosa è successo

Come riporta Cronache Maceratesi, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle 5.45 all’altezza del chilometro 94+900 della superstrada, in direzione mare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità e delle operazioni di messa in sicurezza.

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Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, il violento impatto avrebbe coinvolto due auto.

L’incidente sarebbe avvenuto in un tratto dove il traffico viene regolato attraverso uno scambio di carreggiata.

Sarebbe infatti presente un cantiere attivo lungo la superstrada.

Le due vetture si sarebbero scontrate frontalmente in una zona a corsia unica.

Due morti e quattro feriti

Il bilancio dell’incidente è drammatico.

Un uomo di 41 anni, residente a Morrovalle e alla guida di una delle due auto, sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Nell’altra vettura erano presenti cinque giovani tra i 20 e i 21 anni.

Uno dei passeggeri, un ragazzo di 20 anni residente nel Maceratese, ha perso la vita nell’impatto.

Come riporta Ancona Today, i soccorritori avrebbero dovuto lavorare a lungo per estrarre gli altri quattro occupanti rimasti incastrati all’interno di una delle auto.

Sul posto sarebbe intervenuta anche l’eliambulanza, che avrebbe trasferito uno dei feriti all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Gli altri tre giovani coinvolti sarebbero stati trasportati nello stesso ospedale con le ambulanze del 118.

Tutti risulterebbero ricoverati in prognosi riservata.

Traffico bloccato e lunghe code sulla Statale 77

A causa dell’incidente, il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per consentire i soccorsi, i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi coinvolti.

La circolazione ha subito pesanti rallentamenti e si sono formate lunghe code lungo la superstrada.

Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas per gestire la viabilità e favorire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.