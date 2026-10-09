Incidente di Aida Yespica a Roma, finisce su 5 cassonetti e un'auto: urla ai carabinieri, rifiuta l'alcol test

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Incidente e insulti ai carabinieri da parte di Aida Yespica a Roma. La showgirl ha perso il controllo della sua auto mentre si trovava nel quartiere Parioli della Capitale, andando a finire contro dei cassonetti e due veicoli posteggiati a bordo strada. In seguito allo schianto la modella venezuelana si è rifiutata di sottoporsi all’alcol test ed è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver rivolto frasi ingiuriose contro i militari dell’Arma arrivati sul posto.

L’incidente ad Aida Yespica

Yespica è rimasta coinvolta nello schianto avvenuto all’incrocio tra via delle Belle arti e via Bruno Buozzi a Roma, intorno alle 5.30 della mattina di venerdì 9 ottobre.

Da quanto ricostruito, la 44enne era alla guida di una Smart Fortwo cabrio quando ha sbandato all’improvviso, andando a sbattere contro cinque cassonetti, una Toyota Aygo e una microcar Aixam Sport in sosta.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Gli insulti ai carabinieri

All’arrivo sul luogo dei carabinieri, secondo quanto riferito da RomaToday, la showgirl avrebbe dato in escandescenze fino a spingersi a insultare i militari dell’Arma della stazione Roma Flaminia, tanto da essere denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del gruppo II Parioli per effettuare gli accertamenti del caso.

Il rifiuto dell’alcol test

Aida Yespica si è però sottratta alla richiesta di sottoporsi all’etilometro, facendo scattare automaticamente il ritiro della patente.

Al momento non risulta che la modella fosse alla guida in stato di ebrezza, ma il rifiuto dell’alcol test comporta l’applicazione delle sanzioni massime previste dal Codice della Strada e anche il rischio di conseguenze penali.

Nell’incidente non è rimasta coinvolta nessun’altra persona e non sono stati quindi registrati feriti.

Gli agenti della municipale sono al lavoro per ricostruire le dinamica dell’incidente e verificare le responsabilità della showgirl venezuelana, nota al pubblico italiano per la partecipazione a reality come L’isola dei famosi e il Grande Fratello Vip.