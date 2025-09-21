Incidente di caccia a Carrù vicino Cuneo, 46enne ucciso da un proiettile di rimbalzo esploso da un compagno

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A causa di un incidente di caccia che si è verificato a Carrù (Cuneo), un 46enne è morto. Si tratta di Daniele Barolo: l’uomo sarebbe stato colpito da un proiettile di rimbalzo esploso da un altro cacciatore. Le Forze dell’Ordine indagano per ricostruire la dinamica della tragedia: il fucile è stato sequestrato e potrebbe essere disposta l’autopsia sulla salma della vittima.

Incidente di caccia a Carrù vicino Cuneo

Un tragico incidente di caccia si è verificato a Carrù, in provincia di Cuneo nella mattinata di domenica 21 settembre.

Alcuni cacciatori stavano partecipando ad una battuta al cinghiale quando, poco dopo le 10, uno dei cacciatori è stato colpito da un proiettile di rimbalzo sparato da uno dei suoi compagni di caccia.

I cacciatori stavano partecipando ad una battuta al cinghiale a Carrù (Cuneo)

L’incidente è avvenuto in località Bordino.

Daniele Barolo morto durante una battuta di caccia: chi era la vittima

La vittima dell’incidente di caccia è stata immediatamente identificata. Si tratta di Daniele Barolo, 46enne residente a Rocca de’ Baldi (in frazione Carleveri) ma nato a Fossano. L’uomo, di professione agricoltore, lascia due figlie adolescenti.

Barolo era noto a Rocca de’ Baldi e, dopo la tragica notizia, la comunità del paese ha deciso di annullare gli eventi serali della Fiera del Fagiolo attualmente in corso per rispettare il lutto.

Secondo quanto ricostruito dopo l’incidente, l’uomo sarebbe stato colpito al petto da un proiettile indirizzato a un cinghiale. Uno dei cacciatori avrebbe sparato all’animale, ma il proiettile, dopo il rimbalzo, avrebbe colpito Barolo.

Le condizioni del cacciatore sono subito apparse gravissime e per i sanitari del 118 intervenuti sul posto non c’è stato nulla da fare.

Le indagini: sequestrato il fucile

Sul posto dell’incidente, oltre ai sanitari, sono intervenute anche le Forze dell’Ordine.

Il nucleo investigativo dei Carabinieri ha sequestrato il fucile dal quale sarebbe partito il proiettile, mentre il corpo di Daniele Barolo è stato trasportato presso l’obitorio del cimitero di Carrù.

L’esame necroscopico è già stato confermato, ma non è chiaro se verrà disposta anche l’autopsia.