Incidente di Jorge Martin in MotoGP, cos'è lo pneumotorace e cosa ha rischiato il pilota spagnolo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il pilota Jorge Martin è rimasto coinvolto in un grave incidente durante il Gran Premio del Qatar, riportando diverse fratture e uno pneumotorace. Trasportato d’urgenza in ospedale, il pilota spagnolo di MotoGP è stato sottoposto ad accertamenti, e la diagnosi ha evidenziato la lesione potenzialmente pericolosa che ha causato la difficile condizione respiratoria.

L’incidente in MotoGP

Durante il Gran Premio del Qatar, disputato domenica 13 aprile 2025 sul circuito di Lusail, il pilota spagnolo Jorge Martin è stato vittima di una violenta caduta nel corso della gara, dopo aver perso il controllo della sua moto in seguito a un contatto laterale, finendo sull’asfalto a gran velocità.

L’incidente, che è avvenuto nelle fasi iniziali della competizione, in un punto veloce del tracciato, ha coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, e ha costretto Martin al ritiro immediato e al successivo trasporto in ospedale per accertamenti.

Fonte foto: ANSA Jorge Martin durante il MotoGP in Qatar: il pilota, coinvolto in un incidente, è ora ricoverato a causa di diverse fratture e uno pneumotorace

I primi riscontri dei medici del Hamad General Hospital di Lusail hanno evidenziato varie fratture, tra cui una alla clavicola destra, e la presenza di uno pneumotorace.

Le condizioni di Jorge Martin

Jorge Martin è attualmente ricoverato nell’ospedale qatariota, dove viene monitorato costantemente dal team medico. Le sue condizioni sono stabili, e lo stesso pilota ha pubblicato alcune foto dal letto d’ospedale, ringraziando i tifosi per il sostegno.

Già il giorno dopo l’incidente il pilota, che al momento necessita di drenaggio a causa dello pneumotorace, insieme alle foto ha postato un messaggio: “Grazie Dio, poteva andare molto peggio. Cercherò di tenervi aggiornati”.

Immediatamente il suo post ha ottenuto reazioni e messaggi di affetto e incoraggiamento dai tifosi e dai colleghi, tra i quali Marc Marquez.

Cos’è lo pneumotorace

Lo pneumotorace è una condizione medica caratterizzata dalla presenza di aria tra i due foglietti pleurici che rivestono i polmoni, con conseguente parziale o totale collasso del polmone interessato.

Può insorgere spontaneamente o a seguito di traumi, come nel caso dell’incidente di Jorge Martin. I sintomi includono dolore toracico acuto, difficoltà respiratoria e riduzione dei suoni respiratori.

In base alla gravità, il trattamento può variare dalla semplice osservazione all’applicazione di un drenaggio toracico per rimuovere l’aria e permettere la riespansione del polmone, come nel caso del pilota spagnolo.