Caduta choc per Lindsey Vonn col crociato rotto alle Olimpiadi e Discesa interrotta, le urla e l'elisoccorso

Un brutto incidente alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la campionessa statunitense Lindsey Vonn è caduta durante la Discesa nel corso della gara di sci ed è rimasta a terra urlando dal dolore, pochi secondi dopo la partenza. Per Vonn è arrivato l’elisoccorso. L’atleta USA era in gara nonostante un problema con il crociato. Dopo una breve interruzione la competizione è ripartita.

Incidente per Lindsey Vonn

Nella tarda mattinata di domenica 8 febbraio Lindsey Vonn, in gara per gli Stati Uniti, è caduta rovinosamente pochi secondi dopo l’inizio della gara di Discesa.

L’atleta aveva deciso di partecipare nonostante il crociato rotto, quando improvvisamente è finita a terra urlando di dolore. La Rai ha subito mandato in onda la pubblicità.

A causa dell’incidente la gara è stata interrotta, poi le competizioni sono ripartite dopo pochi minuti. Secondo le indiscrezioni la campionessa 41enne sarebbe rimasta impigliata ad un bastoncino durante un salto, per questo avrebbe perso l’equilibrio cadendo a sulla neve con tutto lo sgomento dei cronisti in diretta.

Le immagini la mostrano distesa sulla schiena, con le ginocchia piegate e l’espressione di dolore. L’atleta è stata prontamente trasportata con l’elisoccorso, che l’ha agganciata ad un cavo per allontanarla dalla pista.

Il podio della Discesa dell’8 febbraio alle Olimpiadi invernali

Al termine della gara il podio vede un’altra quota azzurra: al primo posto si è classificata Breezy Johnson (USA), seguita dal secondo posto di Emma Aicher in gara per la Germania e, infine, Sofia Goggia per l’Italia.

Goggia ha recuperato il tempo verso la fine del tracciato. La gara si era interrotta proprio prima della sua discesa.

Da Crans-Montana a Milano-Cortina, chi è Lindsey Vonn

Come anticipato, Lindsey Vonn aveva deciso di partecipare alle Olimpiadi di Milano-Cortina nonostante una rottura del crociato. L’imprevisto si era verificato durante l’ultima gara di Coppa del Mondo a Crans-Montana, ma ciò non ha fatto dubitare la campionessa 41enne sulla sua partecipazione ai Giochi Olimpici.

“È un luogo storicamente molto importante per me. È lì che sono salita sul mio primo podio nel 2004, dove ho battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo nel 2015”, ha detto ai cronisti.