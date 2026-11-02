Incidente ferroviario in Spagna, le vittime italiane sono Ana Martina Conte Grand e Daniela Millan Parlanti

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Sono state ufficialmente identificate le due vittime italiane dell’incidente ferroviario avvenuto a Urda, in Spagna, lo scorso 28 ottobre: si tratta di Ana Martina Conte Grand e di Daniela Millan Parlanti. Per entrambe, l’identificazione è avvenuta tramite impronte digitali e DNA.

Chi sono le vittime italiane dell’incidente ferroviario in Spagna

La notizia dell’identificazione delle due vittime italiane dell’incidente ferroviario in Spagna è stata confermata all’agenzia ANSA da fonti informate.

Ana Martina Conte Grand era una ragazza italo-argentina di 32 anni, originaria di San Juan. Viveva in Andalusia dal 2025. Il fratello che era con lei a bordo di uno dei due treni coinvolti nell’incidente di Urda è rimasto ferito. La seconda vittima italiana identificata è Daniela Millan Parlanti, 40 anni, italo-venezuelana di Caracas.

Le famiglie delle due donne sono assistite dalle autorità spagnole, che hanno allestito un Centro di assistenza ai congiunti delle vittime e dei dispersi nella tragedia ferroviaria presso la Casa sacerdotale di Toledo, e dal consolato generale d’Italia a Madrid per conto dell’ambasciata d’Italia in Spagna e della Farnesina.

Quante sono le vittime dell’incidente ferroviario in Spagna

Nel tragico incidente ferroviario avvenuto il 28 ottobre a Urda, nella provincia di Toledo, sono morte almeno 69 persone.

Alle 8,53 del mattino, un treno Ave della compagnia Renfe si è scontrato contro un convoglio della compagnia Iryo sulla linea dell’alta velocità Madrid-Siviglia.

Quanti cittadini italiani erano a bordo dei treni

Nella giornata di mercoledì 28 ottobre, nelle ore immediatamente successive all’incidente ferroviario, la Farnesina aveva comunicato che, sulla base dell’elenco dei passeggeri e delle prime informazioni, risultavano coinvolti 7 connazionali.

La nota del ministero degli Esteri aveva chiarito che quattro italiani sono sopravvissuti alla tragedia “in buone condizioni”, un quinto è stato ricoverato in ospedale senza essere in pericolo di vita e due connazionali risultavano “disperse”.

Le prime informazioni sono state poi confermate in una nota successiva, datata giovedì 29 ottobre: “La situazione dei connazionali coinvolti nell’incidente resta immutata, con due italiane disperse e un ricoverato. Il Console d’Italia a Madrid si sta recando in ospedale per accertarsi delle sue condizioni di salute e offrire l’assistenza necessaria”.

L’italiano che è stato ricoverato in ospedale dopo lo scontro tra treni è Jeremias Conte Grand, fratello di Ana Martina. A La Repubblica, venerdì 30 ottobre, aveva detto: “Per me mia sorella non è dispersa. È morta. L’ultima immagine che ho, dentro il treno, prima di perdere conoscenza, è lei che non risponde quando la chiamo, non respira più”.

Nella mattinata di lunedì 2 novembre è poi arrivata la notizia dell’identificazione delle due vittime italiane dell’incidente ferroviario di Urda in Spagna.