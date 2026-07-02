Incidente ferroviario sulla Messina-Palermo vicino Cefalù, scontro tra treno e furgone al passaggio a livello
Treno merci travolge un furgone a Cefalù nella contrada Vallone di Falco. Conducente ferito lieve, sul posto i vigili del fuoco. Tratta interrotta
Scontro tra un treno e un furgone al passaggio a livello di Cefalù, nella contrada Vallone di Falco. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per rimuovere dal passaggio a livello del tratto ferroviario Messina-Palermo il mezzo pesante andato distrutto. Il conducente del mezzo ha riportato solo lievi ferite. Sul treno non c’erano persone, si trattava di un trasporto merci e i due macchinisti risultano illesi. Il traffico ferroviario nella tratta è interrotto.
- Incidente sulla tratta Messina-Palermo
- Ipotesi mezzo sui binari: il lavoro dei vigili del fuoco
- Come stanno le persone coinvolte
Incidente sulla tratta Messina-Palermo
Un treno merci ha colpito un furgone nella stazione della contrada Vallone di Falco nel Comune di Cefalù. Non è chiara la dinamica dello scontro, se il passaggio a livello non abbia funzionato o se il mezzo si trovasse bloccato per qualche motivo sui binari della tratta Messina-Palermo.
Il furgone è andato completamente distrutto, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi né per il treno, né per il conducente del mezzo pesante.
Le cause sono ancora in fase di accertamento e anche il traffico ferroviario della tratta resta interrotto.
Ipotesi mezzo sui binari: il lavoro dei vigili del fuoco
Dalle 14:30 circa una squadra dei vigili del fuoco sta intervenendo nella zona dove il furgone è stato colpito. Dalle immagini si evince la distruzione completa del cassone, mentre la zona di guida è rimasta praticamente intatta.
Non si conoscono invece le condizioni del treno, se c’è stato uno sversamento della merce o qualche altro danno. In ogni caso i due macchinisti risultano illesi, non riportando neanche ferite lievi.
I vigili del fuoco hanno sollevato il furgone dai binari e lo hanno caricato su un mezzo per proseguire in seguito con le analisi per capire le dinamiche dello scontro.
Come stanno le persone coinvolte
Lo scontro con il treno è stato violento, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. L’autista del furgone risulta ferito lievemente, ma per sicurezza è stato portato all’ospedale più vicino per i controlli di routine.
L’assenza di persone sul treno, considerando che trasportava merci, ha reso il bilancio dei feriti a una singola cifra.
I macchinisti non hanno avuto bisogno di ulteriori controlli, oltre a quelli di rito, quando le ambulanze si sono avvicinate alla zona dell’impatto.