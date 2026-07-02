Incidente ferroviario sulla Messina-Palermo vicino Cefalù, scontro tra treno e furgone al passaggio a livello

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scontro tra un treno e un furgone al passaggio a livello di Cefalù, nella contrada Vallone di Falco. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per rimuovere dal passaggio a livello del tratto ferroviario Messina-Palermo il mezzo pesante andato distrutto. Il conducente del mezzo ha riportato solo lievi ferite. Sul treno non c’erano persone, si trattava di un trasporto merci e i due macchinisti risultano illesi. Il traffico ferroviario nella tratta è interrotto.

Incidente sulla tratta Messina-Palermo

Un treno merci ha colpito un furgone nella stazione della contrada Vallone di Falco nel Comune di Cefalù. Non è chiara la dinamica dello scontro, se il passaggio a livello non abbia funzionato o se il mezzo si trovasse bloccato per qualche motivo sui binari della tratta Messina-Palermo.

Il furgone è andato completamente distrutto, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi né per il treno, né per il conducente del mezzo pesante.

Vigili del fuoco

Le cause sono ancora in fase di accertamento e anche il traffico ferroviario della tratta resta interrotto.

Ipotesi mezzo sui binari: il lavoro dei vigili del fuoco

Dalle 14:30 circa una squadra dei vigili del fuoco sta intervenendo nella zona dove il furgone è stato colpito. Dalle immagini si evince la distruzione completa del cassone, mentre la zona di guida è rimasta praticamente intatta.

Non si conoscono invece le condizioni del treno, se c’è stato uno sversamento della merce o qualche altro danno. In ogni caso i due macchinisti risultano illesi, non riportando neanche ferite lievi.

I vigili del fuoco hanno sollevato il furgone dai binari e lo hanno caricato su un mezzo per proseguire in seguito con le analisi per capire le dinamiche dello scontro.

Come stanno le persone coinvolte

Lo scontro con il treno è stato violento, ma fortunatamente non ci sono feriti gravi. L’autista del furgone risulta ferito lievemente, ma per sicurezza è stato portato all’ospedale più vicino per i controlli di routine.

L’assenza di persone sul treno, considerando che trasportava merci, ha reso il bilancio dei feriti a una singola cifra.

I macchinisti non hanno avuto bisogno di ulteriori controlli, oltre a quelli di rito, quando le ambulanze si sono avvicinate alla zona dell’impatto.