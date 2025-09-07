Incidente fra Palazzolo Acreide e Buccheri vicino Siracusa, scontro fra moto: morti due uomini e una donna

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Tre morti: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lungo la Statale 124 (Palazzolo Acreide – Buccheri) in provincia di Siracusa. Secondo la ricostruzione, due moto di grossa cilindrata si sono scontrate frontalmente. A perdere la vita, un ragusano di 40 anni e due catanesi, un uomo di 33 e una donna di 39 anni.

Incidente in provincia di Siracusa

L’incidente mortale si è verificato nella mattinata di domenica 7 settembre, nel tratto di strada che collega Palazzolo Acreide a Buccheri, in piena zona montana del Siracusano.

Si tratta di una strada molto frequentata dai motociclisti che, soprattutto nel fine settimana, si avventurano in escursioni in una delle zone più belle e caratteristiche della Sicilia orientale.

Il cerchio rosso indica la zona in cui si è verificato l’incidente fra Palazzolo Acreide e Buccheri

Nello scontro tra le due Kawasaki tutti i centauri sono stati sbalzati dal sellino, schiantandosi violentemente sull’asfalto.

I soccorsi sono scattati subito, ma per i tre non c’è stato nulla da fare. Due i morti sul colpo, ai quali si è successivamente aggiunta la terza vittima: il 30enne era stato soccorso tramite elicottero, ma è successivamente deceduto a causa delle gravissime ferite.

Indagini in corso

Il posto è stato raggiunto dai carabinieri di Noto, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa all’altezza del km 68 dopo il bivio per Cassaro.

Ancora incidenti sulla Statale 124

L’incidente mortale ha portato sgomento nelle comunità lambite dalla Statale 124. Il sindaco di Buscemi, Michele Carbè, ha espresso il suo cordoglio per le vittime, ma anche indignazione per i pericoli ai quali sono esposti gli abitanti e i visitatori di quella porzione del territorio siracusano.

“Non è più tollerabile che la SS 124, all’interno del territorio del Comune di Buscemi, continui a essere una pista di velocità e un luogo di tragedie“, ha dichiarato Carbè, come riporta Iblei News.

“È necessario un intervento immediato, concreto e risolutivo. Chiedo con forza e ancora una volta la collaborazione e l’aiuto di tutti gli enti preposti: Prefettura, Forze dell’Ordine, Anas e Regione Siciliana affinché si ponga fine a questo problema che da decenni mina la sicurezza dei nostri cittadini. La comunità di Buscemi non può più assistere impotente a queste morti annunciate”, ha concluso il primo cittadino.