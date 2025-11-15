Incidente frontale nell’Agrigentino, morto un 39enne nello scontro tra due auto: indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un violento incidente frontale tra due auto si è verificato sulla Strada Provinciale 61, nell’Agrigentino. In seguito alle ferite riportate nello schianto un uomo di 39 anni, Giuseppe Coirazza, è morto una volta giunto in ospedale. Lievemente ferito l’altro conducente. Forze dell’Ordine al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro.

Incidente frontale tra due auto nell’Agrigentino

È avvenuto nella serata di ieri – venerdì 14 novembre 2025 – un violento incidente sulla Strada Provinciale 61, che collega i comuni di Ribera e Borgo Bonsignore, nella provincia di Agrigento, in Sicilia.

Il sinistro ha coinvolto due automobili, una Fiat Punto e una Mini Cooper, con alla guida un uomo di 39 anni, che si sono scontrate frontalmente in un impatto molto violento.

In seguito allo scontro le due vetture sono state ridotte a un ammasso di lamiere. Immediato l’intervento dei soccorsi, allertati da diversi passanti.

Morto un uomo nello schianto

Sul luogo dell’incidente sono quindi accorsi il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca e i Carabinieri. I pompieri giunti sul posto hanno dovuto estrarre i due conducenti dalle lamiere accartocciate delle vetture.

I due conducenti sono immediatamente stati soccorsi, ma le condizioni di uno in particolare sono da subito sembrate molto gravi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera, ma non è sopravvissuto alle ferite ed è morto una volta giunto al nosocomio.

Sono invece lievi le ferite riportate dal secondo automobilista, un uomo di 61 anni, che è stato ricoverato al “Giovanni Paolo II” di Sciacca, dov’è attualmente sotto osservazione. Le Forze dell’Ordine hanno effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Gli incidenti nel fine settimana

Solo nello scorso fine settimana, come riportato nell’ultimo dossier pubblicato da Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), ci sono state 29 vittime sulle strade italiane, in netto aumento rispetto al fine settimana precedente (19).

Come chiarito nel report, i decessi avvenuti su strada tra venerdì 7 e domenica 9 novembre hanno riguardato 15 automobilisti, 5 motociclisti, 6 pedoni, 1 ciclista, 2 conducenti di furgone. Nel report sono stati considerati i decessi di un ragazzo di 22 anni, un uomo di 86 e una donna di 94 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana.

La vittima più giovane un ragazzo di 17 anni, la vittima più anziana una donna di 94 anni. Quattordici gli incidenti mortali avvenuti su strade statali e provinciali. Fra le 29 vittime 12 avevano meno di 35 anni.