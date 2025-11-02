Incidente frontale tra auto e vigili del fuoco a Nembro vicino Bergamo, morto 34enne: strada chiusa e code

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Nella mattinata del 2 novembre 2025 un’auto si è scontrata con un’autopompa dei vigili del fuoco, che andavano a spegnere un incendio. L’incidente è avvenuto tra Albino e Nembro, sulla provinciale 671 della Valseriana, in provincia di Bergamo. Morto un ragazzo di 34 anni, era il conducente della macchina su cui erano a bordo altre quattro persone. Chiuso temporaneamente a Pradalunga l’imbocco della superstrada, auto deviate con conseguenti code.

L’incidente tra auto e vigili del fuoco

Nel frontale è rimasto ferito anche un vigile del fuoco.

Gli altri quattro occupanti dell’auto sono stati assistiti dal personale sanitario richiamato sul posto. In soccorso sono poi arrivate anche altre due squadre di pompieri, mentre la Polizia stradale è al lavoro per ricostruire l’accaduto.

ANSA

La strada chiusa a causa del frontale tra un’auto e i vigili del Fuoco

In una nota diffusa dal comando regionale dei vigili del fuoco è stato spiegato che i pompieri stavano cercando di raggiungere Scanzorosciate per estinguere le fiamme in un capannone.

L’autobotte proveniva da Gazzaniga.

L’impatto è stato frontale e molto violento, sull’auto viaggiavano cinque persone, tra cui un minorenne.

I passeggeri sono stati assistiti dal personale sanitario giunto sul posto con ambulanze e automedica. In supporto sono state inviate due ulteriori squadre dei vigili del fuoco per prestare assistenza e collaborare con le operazioni di soccorso.

Strade chiuse e code

Per procedere con gli accertamenti, il tratto di superstrada da Pradalunga è stato chiuso.

Le auto sono state deviate sulla vecchia strada della Valseriana, sia per chi sale verso la valle, sia per chi scende verso la città. Questo ha causato alcune code e incolonnamenti.