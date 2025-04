Incidente funivia Monte Faito, ferito gravemente un turista israeliano: "Condizioni critiche, resta intubato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Resta ricoverato in condizioni critiche il turista israeliano rimasto ferito nell’incidente alla funivia del Monte Faito a Castellammare di Stabia. È l’unico sopravvissuto tra le cinque persone che si trovavano a bordo della cabina caduta nel vuoto: è ricoverato in Rianimazione, intubato, con prognosi riservata.

Incidente sulla funivia del Monte Faito, un ferito grave

C’erano cinque persone, due coppie di turisti stranieri e il macchinista italiano, a bordo della cabina della funivia del Monte Faito precipitata nel pomeriggio di giovedì 17 aprile a Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli.

Quattro sono morte, si è salvato soltanto un turista israeliano, che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli in gravissime condizioni.

Nell’incidente, riporta Adnkronos, ha riportato fratture multiple ed è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Le condizioni del turista israeliano

Secondo il bollettino diffuso nella mattinata di venerdì 18 aprile dall’Asl Napoli 1 Centro, il ferito versa in condizioni critiche e resta “stabile nella sua gravità”.

Il paziente è ricoverato in Rianimazione e resta “intubato per la protezione delle vie aeree e supporto ventilatorio”, “attualmente ventilato meccanicamente in sedazione profonda”.

Rimane in condizioni critiche e la prognosi resta riservata, nelle prossime ore verranno svolti esami “per verificare se l’evento traumatico possa aver provocato danni che si possono palesare anche a distanza di alcune ore”.

Illese le persone nella cabina a valle

Illese invece le nove persone, otto turisti e l’operatore, che si trovavano nella cabina più a valle rispetto a quella caduta nel vuoto.

In seguito alla rottura del cavo di trazione che ha provocato l’incidente si è attivato il freno di emergenza che ha bloccato la cabina a mezz’aria, salvandoli.

Sono stati soccorsi e fatti scendere con un verricello, ignari in un primo momento della tragedia avvenuta a poche decine di metri di distanza.