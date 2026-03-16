Incidente in A1 nel territorio di Sasso Marconi vicino Bologna, un morto nello scontro fra due camion

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Drammatico incidente sul tratto appenninico dell’Autostrada A1, all’altezza del chilometro 207 nel territorio di Sasso Marconi, nel Bolognese. All’interno della galleria Monte Mario, in direzione nord, si sono scontrati due camion e una persona è morta. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, della polizia stradale e dei vigili del fuoco. Autostrada chiusa per tre ore e poi riaperta.

Incidente sulla A1 vicino a Bologna

Scontro mortale lungo l’Autostrada A1, in provincia di Bologna.

L’incidente è avvenuto all’interno della galleria Monte Mario, in direzione nord nel territorio di Sasso Marconi, all’altezza del km 207, verso il capoluogo emiliano.

A scontrarsi sono stati due camion, in particolare un mezzo pesante e una bisarca.

Un morto nello scontro fra due camion

Nell’incidente, dove uno dei due mezzi pesanti è stato tamponato, c’è stata una vittima.

A perdere la vita è stato proprio l’uomo che era alla guida del mezzo tamponato: si tratta di un 50enne originario di Pianoro, nel Bolognese.

L’autista deceduto è rimasto schiacciato all’interno dell’abitacolo e per lui non c’è stato nulla da fare: inutili purtroppo i soccorsi.

L’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco

Immediato l’intervento sei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia stradale.

Presente anche il personale di Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità.

I vigili del fuoco hanno lavorato con due squadre e un’autogru per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza il tratto.

Autostrada chiusa e traffico in tilt

Alle 14, poco dopo l’incidente, il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna era stato chiuso.

Per ore ci sono state pesanti ripercussioni sulla circolazione, con il traffico in tilt e code che hanno raggiunto i sette kilometri.

L’autostrada è stata riaperta dopo più di tre ore di code e rallentamenti con il traffico che ha ripreso a transitare su due corsie disponibili in direzione Bologna.

La polizia stradale è al lavoro per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente.