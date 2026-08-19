Incidente in Albania, morti gli sposini Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni: deceduto anche un 15enne

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È di tre morti, tutti giovani, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in Albania. Le vittime sono la lombarda Sara Brugnatelli (26 anni), il marito albanese Kleo Vrioni (25 anni) e un ragazzino di 15 anni. Brugnatelli e Vrioni si erano sposati solo tre giorni prima della tragedia. Lo schianto è avvenuto a Manëz, località della municipalità di Durazzo, a circa 30 chilometri a ovest di Tirana.

Morti Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni

Sara Brugnatelli per la precisione era originaria di Erbusco, un Comune di poco meno di 9 mila abitanti in provincia di Brescia.

Secondo quanto riferito dalla polizia albanese, l’incidente si è verificato poco dopo le 2 di notte del 18 agosto, mentre la coppia stava rientrando da un locale notturno.

Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni viaggiavano a bordo di una Bmw. Alla guida dell’auto si trovava il 25enne albanese, che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire.

La vettura è così uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro una struttura in cemento. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo.

La giovane italiana e il marito sono morti sul colpo. Con loro ha perso la vita anche il 15enne che si trovava nell’auto.

Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, entrambe di nazionalità albanese. Tra loro c’è un ragazzo di 16 anni, trasferito d’urgenza in ospedale e ricoverato in gravi condizioni. Ed anche un altro passeggero, un 25enne, è rimasto ferito.

Lo schianto è avvenuto su una strada secondaria della frazione di Manzë. Le indagini delle autorità albanesi sono in corso.

Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni sposi novelli

Sara Brugnatelli e Kleo Vrioni avevano celebrato il loro matrimonio domenica 16 agosto e si trovavano in Albania per godersi una vacanza nella terra natia dello sposo.

La notizia dell’incidente ha raggiunto in mattinata Erbusco, dove la giovane di 26 anni viveva, lasciando sgomenta la piccola comunità bresciana.

Turisti italiani morti all’estero

Agosto 2026 è stato purtroppo funestato da diversi casi di turisti italiani morti all’estero.

L’imprenditore e politico Michele Sensi Contugi è morto in Kenya in un incidente in elicottero. E c’è poi il caso di Massimiliano Gatti, il 38enne morto dopo essere caduto dalle scale di un hotel in Messico. E il 60enne Fabio Molinari è morto annegato a Formentera.