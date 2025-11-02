Incidente in autostrada A1 a Modena, un morto e un ferito grave dopo lo schianto contro il guardrail

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grave incidente in autostrada A1 vicino a Modena, dove un’auto ha urtato il guardrail in corsia nord. Il conducente 24enne è morto, mentre l’altro occupante, 41 anni, è grave e ricoverato in ospedale. I vigili del fuoco hanno estratto il ferito dalle lamiere; la Polstrada indaga su dinamica, velocità e cause.

Modena, un morto in autostrada A1

L’incidente si è verificato domenica 2 novembre poco dopo le 12, lungo la corsia nord dell’autostrada A1, in prossimità del casello di Modena Nord, al km 159.

La vettura, per ragioni ancora da accertare, si è scontrata in modo violento con il guardrail. Un giovane di 24 anni ha perso la vita nell’impatto, e un altro occupante dell’auto, 41 anni, è in condizioni molto gravi.

L’incidente è avvenuto in autostrada A1 all’altezza dello svincolo di Modena Nord

I soccorsi

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola, che hanno lavorato per liberare gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere.

L’estrazione è stata eseguita, non senza difficoltà, ma ha consentito di consegnare il ferito alle cure del personale del 118. Anche la Polizia Stradale e i soccorsi sanitari dell’Azienda sanitaria sono giunti sul posto.

Per il giovane di 24 anni non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno constatato il decesso sul posto, subito dopo il recupero dall’abitacolo.

L’altro occupante, un uomo di 41 anni, si trova al momento all’ospedale di Modena in condizioni critiche, dopo essere stato ricoverato per trauma toracico/cranico, in codice rosso, secondo quanto segnalato dalle cronache locali.

Indagini sull’incidente

La dinamica esatta dell’incidente è al centro degli accertamenti. Dagli elementi preliminari emersi sembra che l’auto abbia perso il controllo e impattato lateralmente il guardrail.

Gli inquirenti, coordinati dalla Polizia stradale, stanno verificando anche fattori come velocità, eventuale manovra evasiva, condizioni meteo o traffico, insieme allo stato di salute o lucidità del conducente. Al momento non sono state rese note formalmente cause precise né il possibile coinvolgimento di altri veicoli.

L’impatto ha richiesto anche interventi sulla viabilità. Per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza il tratto è stato interessato da rallentamenti e, temporaneamente, da restringimenti di carreggiata.

Gli operatori dei soccorsi hanno provveduto a rimuovere l’auto e a mettere in sicurezza il tratto stradale prima della riapertura completa.