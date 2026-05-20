Incidente in autostrada A4 vicino svincolo San Donà-Noventa, auto tampona tir: conducente morto fra le fiamme

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Incidente mortale sull’autostrada A4, un’auto a tamponato un tir e poi ha preso fuoco. La persona alla guida della macchina ha perso la vita tra le fiamme. Lo scontro è avvenuto nelle vicinanze dello svincolo di San Donà – Noventa, sulla carreggiata in direzione Trieste.

L’incidente sull’autostrada A4

L’incidente si è verificato alle 15.40 del 20 maggio, nel tratto a tre corsie al chilometro 424, sulla carreggiata in direzione Trieste.

Da una prima ricostruzione, l’auto stava procedendo sulla corsia centrale e ha colpito violentemente il mezzo che la precedeva.

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Alcuni istanti dopo lo scontro, la vettura ha preso fuoco. Al momento del sinistro erano segnalate code dai pannelli a messaggio variabile tra San Donà e Cessalto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari, ma per il conducente dell’auto non c’era niente da fare.

Chiuso un tratto di strada

I pompieri hanno spento l’incendio e hanno estratto la persona dall’auto, poi hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sono intervenute anche le pattuglie della polizia stradale per i rilievi e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

Il tratto San Donà – Cessalto in direzione Trieste è stato chiuso per qualche ora, con uscita obbligatoria al casello di San Donà per i veicoli provenienti da Venezia, in modo da agevolare le operazioni di soccorso.

La vittima e la dinamica dell’incidente

Come riporta La nuova Venezia, la vittima sarebbe un uomo residente nel Vicentino.

La sua auto, una Bmw X1, ha tamponato a gran velocità un autoarticolato che trasportava vetri frantumati per la lavorazione. A seguito dell’impatto molto violento tra i due veicoli, la vettura ha preso fuoco e si è incendiata dopo una manciata di secondi.

L’autotrasportatore è uscito dal mezzo pesante e ha lanciato l’allarme, ma non è riuscito a soccorrere il conducente della macchina poiché il mezzo era avvolto dalle fiamme e dal fumo nero.

È probabilmente che la vittima abbia perso i sensi già dopo l’impatto e sia rimasta intrappolato nel rogo. Quando i vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere il rogo, l’uomo era irriconoscibile e la stradale ha effettuato accertamenti fino a tarda sera per risalire alla sua identità.

La Bmw X1 era intestata a una donna, probabilmente una parente.