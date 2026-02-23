Incidente in autostrada per Rosanna Cacio e la troupe Rai sul van verso Sanremo, "pensavo fossero tutti morti"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tragedia sfiorata per una troupe al lavoro per la Rai e per il programma La Volta Buona in viaggio per giungere a Sanremo in vista del Festival. A raccontarlo è stata Rosanna Cacio, giornalista e una delle quattro persone presenti nel van protagonista del sinistro avvenuto domenica 22 febbraio. “Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante”, ha dichiarato. Dopo lo spavento, tutti sono arrivati nella città ligure e lunedì 23 febbraio sono andati regolarmente in onda.

Incidente troupe Rai, il racconto

Rosanna Cacio, giornalista della Rai, ha raccontato a Il Tirreno la dinamica dell’incidente.

La donna ha spiegato che “in piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato”.

All’interno dei veicolo erano presenti Rosanna Cacio, un videomaker e due autori.

Nell’altro mezzo, invece, il gruppo Animeniacs, anche loro diretti a Sanremo per il Festival.

“Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti, la situazione era davvero agghiacciante”, ha rivelato la giornalista Rai.

L’inviata ha inoltre rivelato che poco prima aveva chiesto all’autista di andare più piano.

I soccorsi tempestivi

Nell’intervista a Il Tirreno, Rosanna Cacio ha anche spiegato di aver allertato prontamente i soccorsi.

Si è detta sorpresa per la tempestività di vigili del fuoco e polizia.

“Non ci rendiamo conto, fin quando non ci troviamo coinvolti in incidenti come quello che è capitato a noi, di quanto sia importante il pronto intervento”, ha ricordato la giornalista.

Le persone presenti nell’altro mezzo tamponato erano rimaste intrappolate, tre ragazzi sono riusciti a uscire dai finestrini posteriori, mentre una ragazza è rimasta incastrata dentro, liberata dai vigili del fuoco e consegnata al personale del 118 per le cure.

Come stanno le persone coinvolte

Rosanna Cacio, nonostante lo spavento, è apparsa in onda nella puntata del 23 febbraio di La Volta Buona.

Anche gli Animeniacs sono riusciti ad esibirsi, tranne una ragazza che, come raccontato dalla giornalista, verrà operata nei prossimi giorni perché ha riportato la frattura scomposta di una vertebra.

“Però poteva essere davvero una tragedia”, ha spiegato l’inviata del programma Rai.

Le ultime sul Festival di Sanremo 2026

Lunedì 23 febbraio Giorgia Meloni ha smentito, con una storia Instagram, la sua presenza nel pubblico al Festival di Sanremo 2026.

Intanto, sarebbe Ubaldo Pantani il co-conduttore scelto per sostituire Andrea Pucci, dopo che quest’ultimo ha scelto di rinunciare alla kermesse.

Tra gli ospiti previsti anche Max Pezzali che torna a Sanremo dopo la partecipazione tra i cantanti in gara nel 2011.