Incidente in barca a vela, turista italiana di 52 anni muore in Grecia: caduta in mare con trauma cranico

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Una donna italiana è morta in Grecia mentre si trovava in vacanza sull’isola di Lefkada con il compagno e degli amici. La turista aveva 52 anni, era di Parma e avrebbe riportato un trauma cranico dopo essere caduta dalla barca a vela sulla quale viaggiava. L’imbarcazione è sotto sequestro, già partite le indagini, affidate alle forze dell’ordine greche.

Turista italiana morta in Grecia, cosa sappiamo

Tragedia nella Grecia ionica dove una turista italiana – una donna di 52 anni – è morta mentre si trovava in vacanza con alcuni suoi amici e il compagno. È rimasta vittima di un incidente in mare: originaria di Parma, avrebbe riportato un trauma cranico che le è stato fatale.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto nelle acque intorno all’isola di Lefkada. La vittima si trovava a bordo di una barca a vela quando è caduta in mare: sarebbe morta sul colpo dopo aver sbattuto la testa contro l’albero dell’imbarcazione.

Il trauma cranico e i soccorsi: le ultime ore della donna morta in vacanza

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 27 giugno, come confermato dalla Farnesina che ha riportato della morte della nostra connazionale in vacanza in Grecia. La donna si trovava col compagno e una coppia di amici su una barca a vela battente bandiera italiana, insieme ad altri turisti italiani (due coppie), nelle acque antistanti Kalamos, tra il canale di Leucade e Plagia.

Qui, per motivi ancora da chiarire, sarebbe caduta in mare. Subito soccorsa, il suo corpo è stato recuperato in poco tempo ma nonostante il celere trasporto in ospedale la donna è stata dichiarata morta. Le sue condizioni erano già gravi quando era stata portata al porto di Lefkada dove era arrivata già priva di sensi.

Sulle indagini atte a chiarire le cause della sua scomparsa c’è l’Autorità portuale di Lefkada che sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso sull’incidente mortale.

La ricostruzione dell’incidente in barca a vela

Sono diverse le ricostruzioni di quanto accaduto e ancora ignote le dinamiche dell’incidente.

Non è chiaro se la donna abbia sbattuto la testa per terra o se sia caduta in mare dopo essersi scontrata prima contro la boma, l’asta fissata all’albero dell’imbarcazione. Ciò che si sa è che la donna sarebbe morta sul colpo a causa di un trauma cranico. L’ambasciata ad Atene sta assistendo la famiglia, il compagno e gli amici che sono sotto shock.

Il caso della turista morta in Grecia arriva a poco più di una settimana dalla scomparsa di Francesca Valentino, anche lei turista italiana, di 45 anni e originaria di Caserta, vittima dell’incendio del resort Bravo Viva Dominicus Beach a Santo Domingo.