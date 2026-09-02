Incidente in Egitto vicino Sharm el-Sheikh, scoppia pneumatico del bus nel Sinai: decine di morti e feriti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un grave incidente stradale ha coinvolto un autobus con 43 persone a bordo nel Sinai meridionale, in Egitto, a circa un’ora di auto da Sharm el-Sheikh. Il bilancio provvisorio diffuso dalle autorità locali parla di almeno 16 morti e 28 feriti, ma le cifre sono state riviste al rialzo nelle ore successive. Fra le vittime ci sono dieci cittadini giordani.

Incidente in Egitto sulla strada tra Dahab e Nuweiba

Come riporta Open, lo schianto è avvenuto nella mattinata del 2 settembre lungo l’arteria che collega Dahab e Nuweiba, sulla costa orientale della penisola.

Secondo quanto riferito da Ismail Mohamed Kamal, governatore del Sinai meridionale, all’origine di tutto ci sarebbe stato lo scoppio di uno pneumatico.

Il mezzo ha perso il controllo e si è ribaltato, in una zona non lontana dall’area di Al Saada.

Altre agenzie parlano al momento di cause ancora da accertare, segno che la ricostruzione ufficiale non è stata completata.

Il bilancio provvisorio e i soccorsi

Il ministero della Salute egiziano ha inviato sul posto 20 ambulanze per le prime cure e per l’evacuazione dei feriti.

Il ministro Khaled Abdel Ghaffar ha disposto l’innalzamento del livello di allerta e la piena mobilitazione delle équipe mediche, con l’indicazione di garantire ogni terapia necessaria.

Diversi passeggeri sono morti sul colpo, mentre gli altri sono stati trasferiti negli ospedali della zona.

Dei 43 occupanti del veicolo, 22 erano giordani, e proprio da quel Paese arriva la maggior parte delle vittime accertate.

Le autorità egiziane hanno precisato che il conteggio resta provvisorio.

Il messaggio di Tajani e le strade egiziane

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso solidarietà al governo del Cairo con un messaggio diffuso sui social.

Il titolare della Farnesina ha rivolto le condoglianze al collega Badr Abdelatty e ha ricordato che sarà proprio in Egitto nella giornata di giovedì, per un viaggio già in programma.

L’area interessata dall’incidente è una meta turistica molto frequentata, apprezzata per la biodiversità marina e per i percorsi escursionistici in montagna.

Gli incidenti stradali restano frequenti nel Paese, dove secondo l’agenzia statistica statale nel 2025 hanno perso la vita quasi 6mila persone, spesso a causa della manutenzione carente dei veicoli.