Incidente in monopattino a Milano, 45enne gravissimo dopo aver perso il controllo del mezzo e battuto la testa

Brutto incidente a Milano dove un uomo di 45 anni ha perso il controllo del monopattino su cui viaggiava ed è caduto in modo violento a terra. L’impatto con l’asfalto gli ha procurato diverse ferite e lesioni: trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Perde il controllo del monopattino e si schianta, è gravissimo

Sarebbe in gravissime condizioni il 45enne di origini filippine vittima di un incidente stradale nella mattinata di sabato 7 marzo a Milano.

L’uomo ha perso il controllo del monopattino elettrico su cui viaggiava nella zona nord della città, nei pressi di via Padova. Da ricostruire la dinamica del sinistro che non avrebbe comunque coinvolto altri veicoli.

La ricostruzione dell’incidente e come sta il 45enne

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo, battuto violentemente la testa sull’asfalto e perso i sensi. Quando sono arrivati i soccorsi, il 45enne era privo di coscienza.

L’incidente si sarebbe verificato tra le 10 e le 10.30. La richiesta di aiuto è arrivata all’Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, poco dopo le 10.30 e, in breve tempo, sul posto sono arrivati il personale del 118 e gli agenti della polizia locale.

I medici e i paramedici hanno fornito alla vittima le prime cure del caso e lo hanno quindi trasferito all’ospedale Niguarda dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita, come riporta Fanpage.

Le prime ipotesi del sinistro a Milano

I fatti risalgono alla mattinata di sabato 7 marzo in via Padova, all’intersezione con via Agordat. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro che, come detto, non ha coinvolto altri veicoli e che potrebbe essere stato generato da una disattenzione del 45enne.

Le cause del sinistro sono tuttora in fase di accertamento. L’incidente sarebbe avvenuto nei pressi di un avvallamento della strada: lì si trova una striscia d’asfalto sistemata di recente e che dunque potrebbe essere collegata a quanto accaduto.

Non si tratta della prima volta che si verificano incidenti gravi scaturiti dalla guida di monopattini elettrici. Sono, anzi, tanti i casi documentati negli ultimi anni che hanno spinto anche alcune città a disporre lo stop a questi mezzi.