Incidente in moto sul circuito di Brno, morti durante la gara i piloti Philipp Steinmayr e Adrian Rus

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Tragedia sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Due piloti sono morti in seguito a un grave incidente avvenuto durante una gara del campionato motociclistico Alpe Adria. Le vittime sono l’austriaco Philipp Steinmayr, 32 anni, e il romeno Adrian Rus, 43 anni. Secondo quanto ricostruito, Steinmayr si era fermato sulla pista per un problema tecnico poco dopo la partenza, venendo centrato da Rus.

Incidente sul circuito di Brno

Il grave incidente è avvenuto nella giornata di sabato 11 luglio nel circuito di Brno, in Repubblica Ceca.

La tragedia si è consumata durante una prova della categoria Superstock 1000/Superbike del campionato motociclistico Alpe Adria.

FB FIM

Nel corso della gara c’è stato un grave incidente che ha coinvolto due moto, entrambi i piloti sono morti a causa delle ferite riportate.

Morti due piloti

I due piloti morti nell’incidente sono Philipp Steinmayr, austriaco di 32 anni, e il romeno Adrian Rus, 43enne.

Secondo quanto ricostruito, Steinmayr si era fermato sulla pista per un problema tecnico poco dopo la partenza della gara, quando è stato centrato dalla moto condotta da Rus.

L’austriaco è morto sul colpo, il romeno poco dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale.

Cancellate le gare

Come annunciato in una nota ufficiale, dopo il terribile incidente gli organizzatori hanno deciso di annullare le altre gare in programma e cancellare l’intero programma del weekend.

Non si sono quindi svolte le gare di Supersport 300 European Cup, Supersport 600 European Cup, Superstock 1000 European Cup e Women’s European Championship.

“La Federazione Europea di Motociclismo (Fim Europe), l’Unione Motociclistica di Alpe Adria, l’Academy, la Federazione Motoristica Rumena, l’Unione Motociclistica Balcanica e l’Autodrom di Brno – si legge in un comunicato congiunto – inviano le loro più sincere condoglianze alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che sono vicini ai due atleti”.