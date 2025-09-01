Incidente in parapendio a Firenzuola, morto alla vigilia del suo compleanno: chi era la vittima

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un incidente in parapendio a Firenzuola è costato la vita a un uomo di 36 anni di Minerbio. Si tratta di Giacomo Guidi, esperto parapendista che l’1 settembre avrebbe compiuto 37 anni. Non sono ancora chiare le origini della tragedia: sembra però che la vela del parapendio di Guidi si sia chiusa a causa di una turbolenza.

Incidente in parapendio: precipita e muore a Firenzuola

Un tragico incidente in parapendio si è verificato il 31 agosto a Firenzuola, in provincia di Firenze. Un uomo di 36 anni è morto dopo essersi schiantato alle pendici del monte Carpinaccio.

Stando a quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine, la tragedia ha avuto origine a causa di una turbolenza, a seguito della quale la vela si sarebbe chiusa. Il giovane è quindi precipitato al suolo.

Il dramma si è verificato a Firenzuola (Firenze)

Il gruppo di amici con cui la vittima si trovava al momento del volo ha immediatamente allertato i soccorsi. Tuttavia, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Il 36enne è morto per le ferite riportate a seguito della caduta, e i sanitari hanno soltanto potuto constatarne il decesso.

Chi era la vittima: Giacomo Guidi morto alla vigilia del suo compleanno

Ci sono volute diverse ore per identificare la vittima dell’incidente in parapendio avvenuto a Firenzuola.

Il giovane, infatti, non aveva con sé alcun documento.

L’appassionato di volo che ha perso la vita sul monte Carpinaccio era Giacomo Guidi, 36enne di Minerbio. Guidi avrebbe compiuto 37 anni proprio l’1 settembre, il giorno successivo alla tragedia.

La vittima era un tecnico alla Marposs di Bentivoglio e praticava parapendio da tempo.

Aveva anche frequentato una scuola di per parapendisti e quello del 31 agosto non era assolutamente il suo primo volo.

Le indagini

Al momento, i Carabinieri di Borgo San Lorenzo stanno indagando sul caso, per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente in parapendio.

I testimoni che hanno assistito alla tragedia avvenuta a Firenzuola saranno ascoltati dalle Forze dell’Ordine, che avranno anche il compito di controllare l’attrezzatura utilizzata da Giacomo Guidi per il volo.