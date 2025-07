Incidente in parapendio a Plan de Corones vicino Brunico, morto un pilota 68enne dopo un volo di 50 metri

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo una tragica caduta da 50 metri d’altezza, un pilota di parapendio di 68 anni è morto a Plan de Corones (Brunico). Stando a una prima ricostruzione dell’incidente, il pilota avrebbe perso il controllo del mezzo. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: non è stato possibile rianimare l’uomo. Le Forze dell’Ordine e la Guardia di Finanza sono al lavoro per individuare le esatte cause di quanto accaduto.

Incidente in parapendio a Plan de Corones: morto un uomo di 68 anni

Un tragico incidente in parapendio si è verificato intorno alle 14 di sabato 12 luglio nei pressi della stazione del comprensorio di Plan de Corones (Brunico), in Alto Adige, a circa 2.000 metri di altitudine e poco distante dal museo Lumen.

Il pilota del mezzo, un tedesco di 68 anni, è precipitato a terra: sembra che l’uomo abbia perso il controllo del parapendio.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

L’incidente è avvenuto a Plan de Corones, Brunico

Le cause della tragedia sono ancora in corso di accertamento. Tuttavia, secondo quanto riportato da RaiNews e dal quotidiano locale il Dolomiti, l’uomo ha dovuto affrontare una caduta da circa 50 metri d’altezza prima di schiantarsi al suolo.

L’intervento dei soccorsi e le indagini

Subito dopo lo schianto, le squadre del soccorso alpino di Brunico sono immediatamente giunte sul luogo di Plan de Corones dov’è avvenuto l’incidente in parapendio.

Sul posto, anche gli agenti della Guardia di Finanza. Il luogo è stato tempestivamente isolato, mentre l’eliambulanza è arrivata per dare immediato soccorso all’uomo.

Purtroppo, però, i soccorsi sono stati vani: non c’è stato nulla da fare per rianimare il 68enne.

Le Forze dell’Ordine sono al momento al lavoro per ricostruire nei dettagli la vicenda e per individuare le eventuali responsabilità della tragedia.

È il secondo incidente della giornata in Alto Adige

Quello avvenuto a Plan de Corones e che ha coinvolto un pilota di parapendio tedesco, non è purtroppo l’unico incidente avvenuto in alta quota in Alto Adige nel corso della giornata del 12 luglio.

Intorno alle ore 12, un turista austriaco è precipitato mentre percorreva un sentiero sul monte Cavallo, in Val Badia.

Da una prima ricostruzione, sembra che l’uomo abbia perso l’equilibrio: ha affrontato una caduta da circa 200 metri di altezza che gli è stata fatale.

Anche in questo caso, l’intervento dell’elisoccorso e del soccorso alpino si è rivelato vano: non è stato possibile rianimare l’uomo.