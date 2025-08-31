Incidente in scooter a Crocetta del Montello vicino Treviso, morto 52enne dopo lo schianto con un'auto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo di 52 anni è morto in un incidente a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, dopo essere stato sbalzato sull’asfalto da uno scooter fuori controllo. Soccorsi e forze dell’ordine hanno gestito la situazione, e avviato indagini sulla dinamica: purtroppo non è stato possibile salvare la vita al 52enne, deceduto sul colpo.

Crocetta del Montello, morto 52enne

Il grave incidente si è verificato nella serata di domenica 31 agosto a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso. L’uomo che viaggiava in scooter, di 52 anni, ha perso la vita nello schianto avvenuto lungo via Sant’Andrea, in località Nogarè.

Nello scontro è stato coinvolto un mezzo di grossa cilindrata. Secondo le prime informazioni, il 52enne avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada e ha terminato la corsa nel prato di un’abitazione, mentre il conducente è stato sbalzato con violenza sull’asfalto dall’altro lato della via, riportando ferite mortali.

L’incidente si è verificato a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso

I soccorsi dopo l’incidente

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, il personale del 118 e le forze dell’ordine per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le autorità intervenute hanno confermato che saranno analizzati tutti gli elementi utili, incluse eventuali telecamere di sorveglianza e testimonianze di passanti, per chiarire le cause del sinistro.

I soccorritori hanno constatato che purtroppo il 52enne era già privo di vita al loro arrivo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi della polizia locale e permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso.

Gli incidenti a Treviso e provincia

Secondo i dati provvisori elaborati dall’Ufficio Statistica della Provincia di Treviso e dal Centro di Monitoraggio Incidenti provinciale, da gennaio a metà luglio si sono contate almeno 21 vittime di incidenti stradali nella Marca Trevigiana.

Il dato rappresenta un calo significativo, nella misura del 34% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando le vittime erano state 32.

La fascia più colpita è quella dei giovani under 30, che rappresenta il 43% del totale delle vittime (9 persone). Anche gli over 80 sono rimasti maggiormente coinvolti, con 5 vittime, di cui 4 a causa di un investimento stradale.

La causa principale degli incidenti mortali è la fuoriuscita autonoma, spesso dovuta a distrazione e alta velocità, una dinamica che si conferma predominante soprattutto tra i giovani. Allo stesso tempo, il numero di investimenti di pedoni over 80 risulta in leggero aumento rispetto al 2024.