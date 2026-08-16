Incidente in Ungheria, autobus polacco si ribalta in autostrada: 12 morti e decine di feriti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In Ungheria un grave incidente stradale ha provocato 12 morti e almeno 10 feriti da codice rosso, fra altri feriti più lievi: un autobus con targa polacca si è ribaltato sull’autostrada M3, in direzione Nyíregyháza, nel tratto compreso tra Mezőkeresztes e Mezőnagymihály, a est di Budapest. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente hanno trovato il pullman fuori dalla carreggiata e diverse persone intrappolate fra le lamiere.

Incidente in Ungheria, bus polacco si ribalta

La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto. Secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno ungherese Gábor Pósfai, sul pullman viaggiavano complessivamente 59 persone.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare i passeggeri rimasti incastrati. Attorno alle 3 del mattino di domenica, la protezione civile ungherese ha comunicato che 35 passeggeri erano stati portati in salvo, mentre i soccorritori continuavano a lavorare sul luogo dell’incidente.

ANSA

Anche alcuni residenti della zona e alcuni automobilisti si sono mobilitati per aiutare i soccorritori. Infine è arrivata la conferma del bilancio: 12 persone hanno perso la vita e almeno 10 sono rimaste gravemente ferite.

Autista in stato di fermo

L’autista del pullman è stato posto in stato di fermo dalle autorità ungheresi. Al momento non sono ancora state chiarite le cause che hanno provocato l’incidente. Non si sa neppure se il ribaltamento sia stato provocato dalla manovra di altri automobilisti oppure se si tratti di un incidente autonomo.

Sull’autista sono stati disposti tutti gli accertamenti del caso, dall’alcoltest agli esami tossicologici. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, dal guasto meccanico al colpo di sonno, fino al malore. Le indagini proseguono con i rilievi sull’asfalto e con la raccolta delle testimonianze dei passeggeri.

Il cordoglio delle autorità

Il primo ministro ungherese Péter Magyar ha espresso il proprio cordoglio e ha ringraziato i soccorritori. Il premier ha inoltre rivolto le proprie condoglianze alle famiglie delle persone morte nell’incidente e augurato una pronta guarigione ai feriti.

Ed anche il presidente polacco Karol Nawrocki ha espresso il proprio cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie. Il ministro degli Esteri polacco ha fatto sapere di essere in contatto costante con le autorità ungheresi.