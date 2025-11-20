Incidente in viale Fulvio Testi di Milano, il Suv viaggiava a tre volte la velocità massima: due indagati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Novità sull’incidente avvenuto a Milano, in viale Fulvio Testi, nel quale ha perso la vita il 19enne Pietro Orrego Silva. Dalle analisi sul Suv è stato scoperto che il veicolo, al momento dell’impatto, correva a 150 km/h, tre volte il limite. I guidatori della Mercedes Classe G e dell’Opel Corsa sono entrambi indagati per i risultati positivi alla droga e all’alcol. Non resta che capire quale dei due mezzi abbia tagliato la strada all’altro.

I risultati delle indagini

Emergono i primi dettagli tecnici sullo scontro tra le due vetture avvenuto il 16 novembre 2025 su viale Fulvio Testi a Milano. Gli agenti infatti sono riusciti a verificare la velocità alla quale viaggiava il Suv.

La Mercedes Classe G correva a 150 km/h quando ha colpito la più piccola Opel Corsa. Da subito le condizioni del modello top, ammiraglia della gamma Suv della casa tedesca, avevano fatto sospettare l’eccesso di velocità, poi confermato: una velocità ben tre volte superiore al limite.

ANSA Agenti sul luogo dell’incidente

Quando non c’è traffico, nelle ore notturne o all’alba, viale Fulvio Testi (tra le arterie più lunghe di Milano) viene spesso usato per testare la velocità delle auto. Il limite di 50 km/h c’è, ed è infatti una delle strade sulle quali è più facile prendere una multa.

Due iscritti nel registro degli indagati

I due guidatori coinvolti nell’incidente sono stati iscritti nel registro degli indagati. Indipendentemente da chi dei due abbia tagliato la strada all’altro, entrambi sono risultati positivi al test antidroga. Il 23enne alla guida del SUV a noleggio è risultato positivo anche all’alcol test.

Per il 32enne a bordo dell’Opel Corsa, risultato positivo al pre-test, si sta cercando di chiarire quando sia stata assunta la sostanza stupefacente: se poche ore prima o nei giorni precedenti. Per capire quale sostanza, serviranno gli esami tossicologici.

Infine, si dovranno attendere gli esiti delle ultime verifiche dello scontro per accertare le responsabilità della manovra che ha portato alla morte del 19enne Pietro Orrego Silva. Enrico Pagliari, direttore automotive di ACI Progei e rappresentante di ACI nel board di EuroNCAP, ha spiegato che, dalle foto, è possibile immaginare un secondo urto della Mercedes contro un elemento fisso della strada. Il Suv infatti è debole lateralmente. Se fosse stato un frontale, dice l’esperto, ad avere la peggio sarebbe stata la Opel Corsa (scocca portante).

I dettagli sull’auto

Emergono inoltre dettagli sul veicolo che sollevano ulteriori interrogativi. Gli inquirenti dovranno chiarire come sia stato possibile affidare un SUV da oltre 700 cavalli a un neopatentato, circostanza che solleva dubbi sulla procedura di noleggio.

È emerso inoltre che lo stesso veicolo era già stato coinvolto in un precedente sinistro a Rho, dove aveva urtato sei auto in sosta.