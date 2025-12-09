Incidente Maniago, conducente dell'auto morto nello schianto col bus pieno di studenti: feriti alcuni ragazzi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un automobilista è morto e alcuni ragazzi sono rimasti feriti in modo lieve in un incidente stradale tra un’auto e un bus pieno di studenti avvenuto a Maniago, in provincia di Pordenone. Il conducente dell’automobile è deceduto all’istante nello scontro frontale. Sul posto sono intervenuti, oltre alle ambulanze del Sores, anche Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco.

Incidente a Maniago tra auto e bus

Un grave incidente stradale è avvenuto attorno alle 7 del mattino di martedì 9 dicembre sulla Sr464 a Maniago, in provincia di Pordenone.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, un’automobile si è scontrata frontalmente con un bus della linea Atap su cui viaggiavano circa 15 studenti e alcuni pendolari.

Lo scontro frontale tra l’automobile e il bus pieno di studenti e pendolari è avvenuto all’alba di martedì 9 dicembre sulla Sr464 a Maniago, nella provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia.

Sembra che l’automobile – una Volkswagen Passat – fosse impegnata nel sorpasso di un mezzo agricolo, un trattore, che non è rimasto coinvolto nell’incidente, quando è avvenuto l’impatto frontale con l’autobus che sopraggiungeva in direzione opposta. Nello schianto la vettura è stata completamente distrutta.

La possibile causa dell’incidente stradale

Tra le possibili cause dell’incidente stradale di Maniago c’è l’ipotesi di una scarsa visibilità causata dal sole accecante perché ancora basso a quell’ora del mattino sulla linea dell’orizzonte.

Il bilancio dell’incidente di Maniago

Nello scontro frontale tra l’auto e la corriera il conducente del primo veicolo è morto sul colpo.

Alcuni ragazzi sono rimasti feriti: tutti – 5 o 6 stando al primo bilancio – sono stati portati con le ambulanze del Sores all’ospedale di Pordenone.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche gli uomini del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Spilimbergo con i militari di Maniago e della Polizia Locale di Maniago e i Vigili del Fuoco, impegnati nel tentativo di liberare l’autista dell’autobus rimasto incastrato tra le lamiere in seguito allo scontro frontale con l’auto.

Il precedente incidente mortale a Maniago

Lo scorso mese di agosto Fabio Rosa e Danilo Boz, due calciatori di 19 anni che giocavano nel Maniago Vajont, erano morti in un altro incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 5 agosto tra i comuni di Maniago e di Frisanco.

Lo schianto, che ha coinvolto due automobili, si era verificato nella galleria Val Colvera.