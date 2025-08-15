Incidente mortale a Terracina la notte di Ferragosto, auto pirata travolge tre ragazzi: morto un 16enne

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una tragedia ha segnato la notte di Ferragosto a Terracina, in provincia di Latina. Un’auto pirata ha travolto tre ragazzi mentre rientravano a piedi presso il residence nel quale alloggiavano con le famiglie. Uno della comitiva, un minore di appena 16 anni, è morto sul colpo. Il conducente dell’autovettura non si sarebbe fermato dopo l’impatto e avrebbe proseguito la sua corsa a velocità sostenuta.

Incidente mortale a Terracina

La tragedia si è consumata intorno alle 3:30 della notte tra il 14 agosto e il 15. Secondo una prima ricostruzione riportata da Latina Oggi tre giovani ragazzi stavano percorrendo la strada provinciale Badino, al confine tra Terracina e San Felice Circeo, per fare ritorno al residence presso il quale soggiornavano insieme alle loro famiglie.

In quel momento un’auto sarebbe giunta a velocità sostenuta e li avrebbe travolti. Uno di loro, di appena 16 anni, sarebbe morto sul colpo.

Terribile incidente a Terracina: un'auto pirata ha travolto tre giovani durante la notte di Ferragosto, un 16enne è morto sul colpo

Gli altri due minori coinvolti, il fratello della vittima e un amico, sono stati trasportati d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Fiorini, come scrive Fanpage.

Latina Today riporta che il fratello della vittima non ha riportato ferite, mentre l’amico ha presentato qualche lesione. Sul luogo del dramma sono subito arrivati gli agenti della polizia locale e del commissariato.

Si cerca l’auto pirata

La polizia di Terracina è ora alla ricerca del conducente dell’auto pirata. Dalle ricostruzioni emerge che all’altezza del chilometro 8 della strada provinciale Badino, dove si è verificato l’incidente, non ci sarebbero marciapiedi.

Per il momento non è stata identificata la targa del veicolo, ma i due superstiti sarebbero stati in grado di fornire una descrizione sommaria del mezzo. Il conducente stava viaggiando verso Terracina a velocità sostenuta. Gli inquirenti stanno lavorando per identificarlo anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’appello dello zio della vittima

Intorno alle 10 di mattina lo zio del ragazzo travolto e ucciso dall’auto pirata ha pubblicato su Facebook un annuncio per chiedere un aiuto nell’identificazione del responsabile della tragedia.

L’uomo scrive che l’investimento è avvenuto “davanti alla pensione Anna” e chiede che “se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva subito”. Infine, lo zio del 16enne fornisce una descrizione del mezzo: “la macchina molto probabilmente è beige” e “ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti”.

Nel 2024 Terracina è stata il teatro di un’altra tragedia della strada: un motociclista di 28 anni è morto dopo uno scontro frontale con un camion sull’Appia.