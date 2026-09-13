Incidente mortale in barca a Venezia, sposi contro un taxi acqueo in laguna: lui è morto mentre lei è dispersa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente a Venezia a bordo di due imbarcazioni nella laguna. Due neosposi si sono scontrati con un taxi acqueo nel canale che dall’isola di Tessera conduce all’aeroporto Marco Polo. L’uomo è morto dopo ore di ricovero in ospedale a Mestre, mentre della donna si è persa ogni traccia. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Si indaga, ma nel canale non dovrebbero esserci telecamere ad aiutare nella ricostruzione dei fatti.

Incidente in laguna a Venezia

A Venezia si è consumato un grave incidente tra imbarcazioni. È accaduto nella laguna, nello specifico nel canale che dall’isola di Tessera conduce all’aeroporto Marco Polo.

Due le vittime. Si tratta del venticinquenne Sean Michieli, pescatore di vongole di Burano, e di Gabriella Querino, di 26 anni. Il Gazzettino ha raccontato la loro storia e l’incidente definendoli “sposini”.

ANSA

La coppia era solita uscire insieme non solo per pescare, ma anche per comprare il necessario per la pesca. L’occasione dell’incidente sembra essere stata proprio questa: un viaggio per acquistare le esche da utilizzare per le attività della settimana entrante.

La dinamica dell’incidente

È difficile ricostruire la dinamica dell’incidente, poiché lungo il canale nel veneziano non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Stando a quanto raccontato dalla madre di Sean, la coppia sarebbe uscita di casa prima dell’alba nella giornata di sabato.

Erano a bordo del loro cofano arancione per raggiungere la barena, dove erano soliti raccogliere le esche per la pesca. Durante il tragitto, il barchino si sarebbe scontrato con un taxi acqueo che stava navigando verso l’aeroporto.

Il tassista avrebbe riferito di non aver visto nulla intorno a sé prima dell’impatto.

La scomparsa di Gabriella

Sean è stato recuperato gravemente ferito subito dopo l’incidente e, non essendo cosciente, non ha potuto comunicare che con lui poteva esserci anche la moglie. Il tassista non ha visto la donna a causa della scarsa illuminazione e quindi, fino all’arrivo delle testimonianze della famiglia, non vi era la certezza che Gabriella fosse con il marito.

I famigliari hanno poi raccontato che l’uomo non andava mai a pescare senza la moglie, la quale era un’appassionata di mare, aveva imparato a guidare la barca e ad aiutare nelle attività di pesca.

Ora la donna risulta dispersa: non è chiaro se fosse effettivamente a bordo del barchino al momento dello schianto, ma per ora nessuno riesce a mettersi in contatto con lei o a localizzarla, motivo per cui è considerata dispersa nelle acque della laguna.