Incidente mortale nel rally della Val d’Aveto, la vittima è il copilota Stefano Sappracone di 46 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il 46enne Stefano Sappracone è morto in un incidente avvenuto durante il rally della Val d’Aveto, in Liguria. Il copilota originario di Sanremo, che si trovava a bordo di una Skoda Fabia, è deceduto sul colpo dopo l’incidente all’altezza di una curva a Mileto, nei pressi del monte Fregarolo.

Rally Val d’Aveto, morto il copilota Stefano Sappracone

Secondo le prime ricostruzioni, Stefano Sappracone è morto sul colpo dopo l’incidente avvenuto intorno alle 11 di domenica 6 settembre. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Sestri Levante, impegnati a ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente.

La gara prevedeva oggi due prove speciali, entrambe da affrontare per due volte, prima dell’arrivo degli equipaggi ad Allegrezze, in provincia di Genova. Dopo l’incidente, il rally è stato sospeso.

Incidente mortale nel rally della Val d’Aveto

La vettura sarebbe uscita di strada in curva, finendo contro un albero. Il navigatore sanremese, che anche quest’anno era impegnato nel Campionato Italiano Rally Junior al fianco del giovane Alberto Siccardi, sarebbe rimasto schiacciato tra il sedile e la carrozzeria.

Ferito, ma in modo lieve, il pilota savonese Stefano Scapellato, con il quale Sappracone aveva formato un equipaggio in alcune gare già negli anni scorsi.

Nel 2025 i due avevano chiuso il rally genovese al sesto posto. Il pilota è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sempre nel rally Val d’Aveto, nella giornata di ieri i due avevano chiuso al secondo posto con un distacco di appena 1.5 secondi da Bertani-Oppimitti nella prova speciale del sabato. La notizia della tragedia è stata confermata da Mattia Crucioli, sindaco di Santo Stefano d’Aveto, dove era in programma la premiazione.

Fine settimana tragico per il rally italiano

Per il rally italiano il fine settimana che deve ancora chiudersi è stato a dir poco tragico.

Ieri un 63enne è stato travolto e ucciso durante il rally 1000 Miglia nei pressi di Brescia. Questa mattina, oltre all’incidente costato la vita a Stefano Sappracone, altre due persone sono morte in seguito a uno schianto avvenuto durante il rally di Monte Erice, in provincia di Trapani.

Durante la cronoscalata, una Peugeot 308 è uscita fuori strada travolgendo due giovani spettatori di 18 e 20 anni.