Incidente mortale sulla via Salaria a Roma, pedone investito e ucciso: aperto fascicolo per omicidio stradale

In un incidente che si è verificato all’alba sulla via Salaria a Roma, un uomo di circa 50 anni è morto investito da un’auto guidata da una 59enne. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale: la dinamica del sinistro non è ancora chiara e ci si domanda se la vittima stesse cercando o meno di attraversare.

Incidente sulla via Salaria a Roma

Un incidente mortale si è verificato a Roma nella mattinata del 21 settembre: intorno alle 6.30 del mattino, sulla via Salaria in territorio di Monterotondo, all’altezza del civico 2061, un’auto ha travolto un uomo.

L’auto, una Renault Scenic, era guidata da una donna di 59 anni e, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha investito l’uomo che camminava a piedi.

Il sinistro si è verificato in località Monterotondo, sulla via Salaria 2061

Pedone morto sul colpo

Stando a quanto si apprende, il pedone investito sulla via Salaria sarebbe morto sul colpo.

I sanitari del 118 giunti sul luogo del sinistro non hanno potuto fare nulla per rianimarlo.

Ben poco si sa della vittima, della quale non sono ancora state diffuse le generalità. L’uomo, infatti, non portava con sé alcun documento. Pare comunque che si tratti di un uomo di circa 50 anni.

La conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è stata invece trasportata al Policlinico Gemelli per approfondimenti medici. Le sue condizioni di salute, comunque, non sembrano destare preoccupazioni.

Non ha infatti riportato ferite, sebbene versi in stato di shock a causa di quanto accaduto.

Aperto un fascicolo per omicidio stradale

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente avvenuto sulla via Salaria: è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Le indagini sono state affidata alla Polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano. Le Forze dell’Ordine dovranno chiarire se l’uomo investito stesse tentando di attraversare o se stesse camminando lungo la strada che, com’è noto, nel punto in cui si è verificata la tragedia è sprovvista di marciapiede.

Il tratto di via Salaria dov’è avvenuto il sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico per i rilievi, mentre la salma della vittima è stata affidata all’Università Cattolica del Sacro Cuore.