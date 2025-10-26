Incidente Moto 3 tra Rueda e Dettwiler, via al GP Malesia dopo il rinvio: come stanno i piloti in ospedale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

José Antonio Rueda, l’attuale campione del mondo di Moto 3, si è scontrato violentemente con Noah Dettwiler durante il giro di allineamento a Sepang. La gara del GP di Malesia non era ancora iniziata. Turbamento tra i piloti, che dopo aver ricevuto l’ok si erano schierati in pista per l’inizio della gara. Mentre la corsa è stata vinta dal giapponese Furusato, non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle condizioni dei due piloti ricoverati all’ospedale di Kuala Lumpur.

Incidente in Moto3

José Antonio Rueda e Noah Dettwiler sono stati coinvolti in un grave incidente in pista durante la fase di allineamento. Sarebbe stato Rueda a centrare in pieno la moto di Dettwiler.

Dai commentatori, lo scontro è stato definito “brutto”. Sul posto è arrivata immediatamente l’ambulanza, mentre l’organizzazione posticipava l’inizio della corsa di circa un’ora. La competizione è stata inoltre accorciata di dieci giri per evitare di far slittare le altre due gare della giornata.

Dopo l’intervento dell’ambulanza, sul luogo dell’incidente è atterrato anche un elicottero. Stabilizzati sul posto, i due piloti sono stati trasportati all’ospedale di Kuala Lumpur. Ci sono voluti quasi venti minuti per far decollare l’elicottero, e per questo si è subito diffusa grande apprensione per le loro condizioni.

Le dinamiche dell’incidente

Le immagini del giro di allineamento mostrano la dinamica dello scontro. Dettwiler avrebbe rallentato nel corso del sighting lap, forse per un problema tecnico non ancora comunicato via radio, e per questo sarebbe stato centrato in pieno dalla moto di Rueda, che non si è accorto dello stop del collega tra le curve 3 e 4.

Rueda arrivava a una velocità molto superiore e non avrebbe visto il braccio alzato di Ángel Piqueras, che invece si era accorto del problema e aveva cercato di avvisare chi stava sopraggiungendo.

La pista è la stessa dove il 23 ottobre 2011 Marco Simoncelli ha perso la vita.

Come stanno i piloti?

La gara è iniziata nell’ansia. Durante la competizione, cade il pilota toscano Pini. C’è paura, ma la bandiera a scacchi sventola e segna la prima vittoria in carriera di Furusato.

Non ci sono state interviste. Si attendono le notizie dall’ospedale. Per ora Rueda e Dettwiler sono stati descritti come “coscienti” al momento dell’incidente.

Purtroppo “coscienti” non significa fuori pericolo. Sopratutto per quanto riguarda le condizioni di Dettwiler, c’è molta preoccupazione. Il giovane è stato colpito sicuramente alla gamba, per poi rotolare sulla pista. Ha sbattuto la testa con violenza.