Incidente per il presidente del Veneto Stefani e la senatrice Bizzotto, auto contro camion e veicolo distrutto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il presidente del Veneto Alberto Stefani e la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Treviglio, in provincia di Bergamo, mentre si stavano dirigendo a Milano, alla riunione del direttivo leghista convocata dal segretario federale Matteo Salvini, in via Bellerio. L’auto su cui viaggiavano si è scontrata con un camion. A bordo della vettura c’era anche una terza persona. Nessuno, fortunatamente, ha riportato gravi lesioni.

Il presidente del Veneto Stefani e la senatrice Bizzotto coinvolti in un incidente stradale

Stefani, Bizzotto e la terza persona presente sull’auto andata distrutta, dopo l’incidente, sono stati trasportati all’ospedale di Bergamo per i controlli necessari.

L’impatto tra l’auto e il camion è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 21 settembre, intorno alle 14.30, sull’autostrada A35, nel territorio di Treviglio.

ANSA

I tre, come riferisce Il Mattino di Padova, dopo essere stati trasferiti in ospedale, sono stati sottoposti ai controlli di routine (ecografie, TAC, raggi) per poi essere dimessi in serata.

Alberto Stefani: “Sto bene, anche se il rischio è stato alto”

Il governatore del Veneto ha commentato la vicenda sui social. “Grazie a tutti per i messaggi di affetto – ha esordito Stefani – Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto”.

“Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina”, ha aggiunto Stefani sul suo profilo Facebook.

Il presidente ha anche diffuso una sua foto con la medicazione di una lieve ferita sotto l’occhio.

Mara Bizzotto: “Tanto spavento”

“Sto bene, per fortuna. Grazie di cuore per i tantissimi messaggi che mi state scrivendo”, ha scritto sui social la senatrice.

“Oggi sono stata coinvolta in un brutto incidente stradale mentre andavo a Milano. Tanto spavento, varie botte e ammaccature, ma fortunatamente sto bene, come gli altri passeggeri che erano con me. Sono appena stata dimessa, dopo 6 ore in ospedale, e ora si torna a casa. Vi abbraccio e vi ringrazio tutti”, ha concluso la parlamentare.

Luca Zaia: “Condizioni rassicuranti”

Anche Luca Zaia, ex governatore del Veneto e attuale presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha rassicurato tutti: “Ho appreso con apprensione la notizia dell’incidente stradale che ha coinvolto oggi il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani, la senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto e il collaboratore che si trovava con loro. La cosa più importante è sapere che le loro condizioni sono rassicuranti e che, fortunatamente, non risultano conseguenze gravi”.

“Ad Alberto, a Mara e al loro collaboratore rivolgo il mio augurio di una pronta e completa ripresa. In momenti come questi conta soltanto sapere che stanno bene. Sono certo di interpretare il sentimento dell’intero Consiglio regionale e di tanti veneti che in queste ore hanno seguito con attenzione le loro condizioni”, ha concluso Zaia.