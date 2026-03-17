Incidente per Marco Giallini e gamba fratturata, stop alle riprese di Rocco Schiavone: il precedente del 2017

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L’attore Marco Giallini si è fratturato una gamba in un incidente domestico ad Aosta, dove stava girando la nuova stagione della fiction Il Vicequestore Rocco Schiavone, della Rai. Le riprese sono state interrotte e l’attore è stato portato in ospedale dove si è sottoposto a un intervento chirurgico per ricostruire la frattura.

Marco Giallini si è fratturato una gamba

Marco Giallini, attore che interpreta Rocco Schiavone nell’omonima fiction Rai, si è rotto una gamba mentre si trovava nella città di Aosta per le riprese della settima stagione della serie.

Giallini, stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa, sarebbe caduto fuori dall’alloggio che la produzione Rai gli ha messo a disposizione in città.

ANSA

La caduta sarebbe stata particolarmente rovinosa e l’attore avrebbe riportato una frattura grave alla gamba, che ha costretto Giallini alla corsa in ospedale.

Il ricovero in ospedale e l’operazione

Il protagonista della fiction Rai Rocco Schiavone è quindi stato ricoverato all’ospedale Parini di Aosta, dove è stato valutato dai medici presenti.

Subito la situazione è apparsa piuttosto complessa e ha quindi richiesto un intervento chirurgico per ricomporre la frattura e permettere una guarigione più rapida.

L’operazione è avvenuta nel pomeriggio del 17 marzo, poche ore dopo la caduta che aveva causato la frattura. Non è la prima volta che Giallini viene ricoverato all’ospedale di Aosta. Era già successo nel 2017, per una ferita a una mano.

Sospese le riprese di Rocco Schiavone

Giallini interpreta il protagonista della fiction Rocco Schiavone fin dalla prima stagione, che è andata in onda nel 2016. La sua presenza sul set è quindi fondamentale per far proseguire le riprese.

Il suo ricovero in ospedale ha causato la sospensione delle attività sul set, visto che l’attore partecipa a quasi ogni scena all’interno della produzione Rai.

Ad Aosta, Giallini stava girando la settima stagione della fortunata fiction Rai. Dovrebbe essere trasmessa nel corso del 2026. Non è chiaro se l’infortunio di Giallini causerà ritardi o se la produzione sarà in grado di assorbire il tempo perso in altre fasi.