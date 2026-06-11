Incidente per Pier Silvio Berlusconi tra Villasanta e Arcore, frontale con un'altra auto: ferito lievemente

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi è stato coinvolto in un incidente d’auto, da cui è uscito quasi del tutto illeso. Una vettura proveniente dalla corsia opposta avrebbe colpito l’auto di Berlusconi mentre questa si trovava in coda tra Villasanta e Arcore. L’impatto è stato praticamente frontale e l’auto dell’Ad di Mediaset ha subito gravi danni.

L’incidente di Pier Silvio Berlusconi

Nella serata del 10 giugno, attorno alle 21:30, l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre stava tornando a casa dal suo ufficio a Cologno Monzese.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, Berlusconi era fermo in coda con la propria auto quando un’altra vettura, proveniente dalla corsia opposta, avrebbe perso il controllo mentre era in accelerazione.

ANSA

L’auto avrebbe colpito quella dell’Ad di Mediaset in maniera quasi frontale, distruggendone la parte anteriore e facendo aprire tutti gli airbag dell’abitacolo.

L’incidente sarebbe avvenuto sulla strada provinciale tra Villasanta e Arcore.

Le condizioni di Berlusconi e i soccorsi

Proprio i sistemi di sicurezza dell’automobile hanno permesso a Berlusconi di uscire quasi completamente illeso dall’incidente, nonostante lo scontro sia stato molto violento.

L’Ad di Mediaset è stato soccorso dai sanitari del 118 che sono accorsi sul posto e si è sottoposto ai primi controlli sanitari, che hanno rilevato soltanto alcune lievi ferite.

L’incidente non sembra aver modificato l’agenda di Berlusconi, che non ha rimandato nessuno dei suoi prossimi impegni, inclusi quelli legati alla commemorazione del terzo anniversario della morte del padre.

Le parole di Antonio Tajani

Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha telefonato al figlio del Cavaliere portando il suo saluto e i suoi auguri, constatando che si trova in ottime condizioni di salute ed è pienamente operativo. Lo riferisce lo stesso vicepremier in una nota.

La commemorazione di Silvio Berlusconi

Durante la giornata di venerdì 12 giugno, infatti, nella sede di Mediaset si terrà la commemorazione per il terzo anniversario della morte del fondatore dell’azienda, l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023.

Nonostante l’incidente e le lievi ferite riportate, come già detto, l’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, parteciperà regolarmente alla cerimonia.

La commemorazione coinvolgerà non soltanto la dirigenza di Mediaset, ma tutti i collaboratori del gruppo.