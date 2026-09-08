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È stato arrestato e condotto in carcere un 36enne già sottoposto a misura alternativa, dopo aver causato un grave incidente stradale e aver abbandonato la scena senza prestare soccorso a una giovane ferita. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato fermato dai Carabinieri in seguito a un ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Mantova, a seguito dei fatti avvenuti la sera del 30 agosto scorso sulla SP 10 nel comune di Cremona.

Le indagini e l’arresto secondo i Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio la sera del 30 agosto, quando il 36enne, già noto alle forze dell’ordine e beneficiario dell’affidamento in prova al servizio sociale, ha provocato un grave incidente stradale sulla SP 10 nel comune di Gadesco Pieve Delmona. L’uomo, alla guida della propria vettura, ha effettuato un sorpasso pericoloso all’incrocio per Ca’ de Mari, tamponando violentemente l’auto di una 23enne. L’urto ha spinto la vettura della giovane fuori strada, facendola finire in un fosso a bordo carreggiata.

La fuga e l’omissione di soccorso

Invece di fermarsi e prestare aiuto, il 36enne ha abbandonato il proprio veicolo e si è dato alla fuga a piedi lungo la SP 10, lasciando la ragazza ferita all’interno dell’auto incidentata. Questo comportamento ha configurato il reato di omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con lesioni, aggravando ulteriormente la sua posizione giudiziaria già compromessa dai precedenti di polizia e dalla misura alternativa in corso.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

I militari dell’Arma, intervenuti prontamente sul luogo del sinistro, hanno avviato un’indagine approfondita per risalire all’identità del responsabile. Nel giro di poco tempo, grazie a una serrata attività investigativa, il 36enne è stato rintracciato e fermato da una pattuglia dei Carabinieri nei pressi dell’incrocio per Vescovato. Gli inquirenti hanno raccolto elementi di prova inconfutabili che hanno confermato la responsabilità dell’uomo nell’accaduto.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria

Sulla base del dettagliato rapporto redatto dai Carabinieri di Vescovato, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta dal 36enne, l’Autorità Giudiziaria ha accolto la richiesta di aggravamento della misura alternativa. Il Magistrato di Sorveglianza di Mantova ha quindi revocato il beneficio dell’affidamento in prova, sostituendolo con la misura più restrittiva della detenzione carceraria.

La sera del 7 settembre, i Carabinieri della Stazione di Vescovato hanno rintracciato il 36enne, procedendo all’arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione. L’uomo è stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona, dove sconterà la pena detentiva.

IPA