Incidente stradale con un camion in Kenya, muore turista italiano di 41 anni: chi era Severino Zuncheddu

Un turista italiano quarantunenne, Severino Zuncheddu, originario di Lodi, è morto in un incidente stradale sulla costa del Kenya. Il tragico impatto ha avuto luogo nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: l’uomo sarebbe rimasto vittima di un frontale con un camion.

Tragedia in Kenya dove ha perso la vita Severino Zuncheddu, turista italiano, originario di Lodi. Aveva 41 anni e si trovava nel paese africano tra le località turistiche di Watamu e Kilifi.

Della sua situazione si sta occupando ora l’Ambasciata d’Italia in Kenya, tramite il console onorario di Malindi.

Chi era Severino Zuncheddu: habitué dell’Africa

Si chiamava Severino Zuncheddu l’italiano 41enne morto in Kenya. Era un turista e, come spesso faceva, stava trascorrendo una vacanza di alcuni mesi in Africa.

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità locali, era alla guida di un’automobile che durante il suo percorso si è scontrata con un camion.

Ancora da confermare le dinamiche del tragico incidente che è al vaglio delle autorità locali.

I precedenti e la pericolosità delle strade keniane

La vicenda ricorda quella occorsa nel marzo del 2025 quando due turisti connazionali morirono a Diani Beach, una delle zone più visitate del Kenya. Facevano parte di un gruppo di vacanza. Si chiamavano Karen Demozzi, 51 anni, di Albiano, in provincia di Trento, e Marco Curcio, di Milano, di 39 anni. Nell’occasione rimasero feriti anche i 4 altri che viaggiavano con loro in un minivan che uscì fuori strada a causa del tentativo di sorpasso di un camion.

Non si tratta del primo incidente occorso su quelle strade, anzi. Sulla costa keniana, nel gennaio 2024, tra Malindi e Watamu, aveva avuto uno scontro in auto anche Adelmo Blue Fornaciari, figlio del cantante Zucchero. In quell’occasione perse la vita una ragazza keniana. Nel 2023, una turista milanese, Antonella Bigliotto, di 79 anni, morì nella zona di Kilifi, altra località turistica della costa in seguito allo scontro tra l’auto che trasportava la turista e un camion.

Secondo l’organizzazione mondiale della Sanità e il Global road safety facility, il Kenya ha un tasso di mortalità per incidenti stradali di circa 28 morti ogni 100mila abitanti, uno dei più alti in Africa subsahariana: ogni anno muoiono su queste strade tra le 3mila e le 4mila persone. Secondo l’Osservatorio ASAPS nel 2024 sono stati 40 gli incidenti stradali mortali che hanno coinvolto italiani all’estero, hanno portato a 49 vittime e 18 feriti.