Incidente stradale Daniel Maldini a Milano, è risultato positivo all'etilometro: patente ritirata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovi dettagli sull’incidente di Daniel Maldini, avvenuto all’alba dopo la partita giocata contro l’Atalanta. Il calciatore è stato sottoposto a diversi accertamenti ed è risultato positivo all’etilometro con valori tra 0,89 e 0,91 g/l. Per il giovane, già dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli, è scattato il ritiro della patente. Restano in corso ulteriori accertamenti, inclusi gli esiti sui test relativi all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Patente ritirata a Daniel Maldini

Arrivano nuovi dettagli sull’incidente avvenuto all’alba di domenica 13 settembre a Milano. Alla guida della sua Porsche Carrera, il calciatore del Cagliari è risultato positivo all’etilometro.

Il giovane, che era stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti, è stato successivamente dimesso. A dare notizie sulle novità del caso è stato il suo legale, che ha dapprima rassicurato sull’assenza di lesioni sia per Maldini che per le altre cinque persone coinvolte.

Poi è arrivata la conferma del ritiro della patente. Infatti i due test effettuati per l’alcoltest hanno dato valori superiori ai limiti stabiliti: la prima prova ha registrato 0,91 g/l e la seconda prova 0,89 g/l.

Quando viene sospesa la patente?

La sospensione della patente avviene in diverse circostanze, non soltanto per la guida in stato di ebbrezza. Può accadere per eccesso di velocità, per chi circola contromano, per incidenti con gravi conseguenze o per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Ci sono dei parametri oltre i quali scatta il ritiro e la sospensione varia in base al tasso alcolemico riscontrato. Per esempio, con un tasso tra 0,5 e 0,8 g/l la sospensione varia da tre a sei mesi; per valori tra 0,8 e 1,5 g/l la sospensione va da sei mesi a un anno; mentre per tassi superiori a 1,5 g/l la sospensione varia da uno a due anni.

In caso di incidente provocato in stato di ebbrezza, tuttavia, le sanzioni e i tempi di sospensione raddoppiano. Si indaga ora per capire se l’incidente sia stato causato dallo stato di ebbrezza, dall’assunzione di stupefacenti – i cui esiti sono ancora in corso – o da un altro motivo.

Cosa è successo?

L’incidente è avvenuto alle 5:15 del mattino in via Caracciolo, nella zona nord di Milano. Lo scontro ha coinvolto sei persone complessive a bordo di due automobili.

Oltre a Maldini, che è stato rimandato a casa in buone condizioni di salute, altri tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni e due ragazze di 20 e 22 anni sono rimasti coinvolti nel sinistro, fortunatamente senza riportare gravi ferite.