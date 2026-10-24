Incidente stradale nella notte a Luino, morto un 15enne: auto ribaltata, alla guida un neopatentato 18enne

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Drammatico incidente stradale a Luino, in provincia di Varese, nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre: è morto il 15enne Lorenzo Bonaccorso, che si trovava a bordo di una Lancia Ypsilon finita fuori strada. Al volante c’era un amico di 18 anni neopatentato. Presente sull’auto anche un 16enne. I due sopravvissuti allo schianto sono stati feriti in modo grave, ma non sono in pericolo di vita.

Varese, incidente stradale a Luino: morto un 15enne

Tutti e tre i giovani coinvolti nell’incidente sono di Luino. Lorenzo era residente nel quartiere di Creva e frequentava l’Isis “Carlo Volontè”. Il sinistro, come riporta la testata Varese News, si è verificato poco dopo la mezzanotte, lungo la strada provinciale 6dir.

Il 18enne alla guida dell’utilitaria avrebbe perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada, ribaltandosi in un prato. Ad avere la peggio è stato il giovanissimo Lorenzo che, al momento dello schianto, si trovava seduto sui sedili posteriori.

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Da una prima ricostruzione, il 15enne sarebbe rimasto intrappolato nell’abitacolo fortemente deformato dall’urto avvenuto nel corso del capovolgimento della Lancia Ypsilon. Per lui non c’è stato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Luino e di Padana Emergenza, un’automedica e l’elisoccorso di Como. Allertati anche i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri.

I militari dell’Arma si sono subito messi al lavoro effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Le condizioni dei due ragazzi sopravvissuti

I due ragazzi sopravvissuti hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati all’ospedale di Luino e all’Ospedale di Circolo di Varese, raggiunto dall’elisoccorso. Non si trovano in pericolo di vita.

Nella notte altre due auto finite fuori strada in provincia di Varese

In provincia di Varese, nella notte appena trascorsa, altre due auto sono finite fuori strada. Un incidente è stato segnalato a Gallarate, in via dell’Ortella, poco dopo l’una: la conducente, una ragazza ventenne, è stata portata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

Alle 3.50, a Daverio, è intervenuta un’altra ambulanza dopo che una vettura è uscita di strada. Al volante c’era un 25enne che non ha riportato ferite importanti e non è stato necessario trasportarlo in ospedale.