Incidente stradale per Aka7even che salta l'incontro con i fan, come sta il cantante: il messaggio social

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Paura per i fan di Aka7even, che insieme all’amico e collega LDA era atteso a Chieti per un incontro con i fan. L’artista non si è presentato al pubblico, che si è subito dimostrato preoccupato. A rassicurare i presenti è stato LDA, che si è presentato da solo all’evento. Aka7even è rimasto coinvolto in un incidente, ma non ci sono state conseguenze gravi. Raggiunto dai messaggi dei fan sui social ha infine deciso di rompere il silenzio in una storia pubblicata su Instagram: “C’è stato un tamponamento, stiamo tutti bene. Sono già tornato al lavoro”.

Incidente per Aka7even, cos’è successo

L’artista non ha fornito grandi dettagli sull’episodio. Nella giornata di venerdì 27 marzo Aka7even era atteso insieme a LDA a Chieti per una data dell’instore tour di presentazione del disco Poesie Clandestine, il joint album appena dato alle stampe.

Tuttavia Aka7even non è stato in grado di incontrare i fan. Secondo dinamiche non riferite dalla stampa, è stato coinvolto in un incidente e per questo motivo non ha raggiunto il suo pubblico.

ANSA

La sua assenza ha messo in allarme i presenti, che hanno cominciato a tempestarlo di domande sui social, tra commenti e reaction. A rimettere pace agli animi ci ha pensato LDA.

L’amico e collega ha rassicurato il pubblico e ha spiegato che Aka7even sta bene ma è rimasto scosso dall’incidente, per questo ha preferito prendersi una serata per sé.

Il racconto di LDA

Come riporta TgCom24, LDA ha riportato la pace tra i fan e ha spiegato che Aka7even stava viaggiando a bordo della sua auto quando si sarebbe scontrato con un altro veicolo. L’impatto riguarderebbe anche un motorino, e l’occupante sarebbe rimasto ferito.

L’incidente e tutte le conseguenze – l’impatto, lo spavento, il ferimento del centauro – hanno turbato l’artista, che non si è sentito di incontrare i fan.

Le rassicurazioni di Aka7even

Infine, sui social è arrivata la conferma di Aka7even che in una storia Instagram ha rassicurato i fan: “Ci tengo a chiarire che c’è stato un tamponamento”, ha scritto. “Stiamo tutti bene, solo tanto spavento“, ha aggiunto.

Quindi la promessa ai fan: “È tutto sotto controllo e io sono già tornato al lavoro”.