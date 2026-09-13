Incidente stradale per Daniel Maldini a Milano dopo Atalanta-Cagliari, ferito in ospedale: coinvolte 6 persone

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Daniel Maldini in ospedale in seguito a un incidente a Milano. Il giovane attaccante del Cagliari, figlio della bandiera del Milan Paolo, è rimasto leggermente ferito in uno scontro tra due auto in cui è stato coinvolto insieme ad altre 5 persone, al termine di una serata trascorsa in città dopo la partita di Serie A vinta da protagonista con il suo Cagliari a Bergamo contro l’Atalanta.

L’incidente a Milano

Secondo quanto ricostruito finora, l’incidente si è verificato intorno alle 5.15 della notte tra sabato 12 e domenica 13 settembre in via Caracciolo, nella periferia nord di Milano, e ha interessato due auto.

Tra le sei persone coinvolte, due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre al calciatore 24enne, nessuno è rimasto ferito gravemente.

Come sta Daniel Maldini

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale medico del 118 con tre ambulanze e un’automedica: uno dei ragazzi feriti ha ricevuto le cure sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale.

Maldini è trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti, ma non ha riportato gravi conseguenze.

In corso i rilievi della polizia locale per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare le responsabilità.

La serata dopo il gol vittoria a Bergamo

Lo scontro dell’auto con a bordo Daniel Maldini è avvenuto a poche ore dalla vittoria per 2 a 1 in trasferta del Cagliari contro l’Atalanta, proprio a firma del giovane attaccante, valida per la quarta giornata della Serie A 2026/27.

ANSA

Dopo la partita, il 24enne giocatore rossoblù, figlio e nipote d’arte delle leggende milaniste Paolo e Cesare Maldini, si è spostato da Bergamo a Milano probabilmente per festeggiare il gol segnato su rigore che ha portato al successo della sua squadra e il grande inizio in campionato con due reti con la maglia della società sarda.