Incidente stradale per Pietro Lo Monaco, l'ex ad del Catania in ospedale con lesioni in varie parti del corpo

Pietro Lo Monaco, l’ex amministratore delegato del Catania e attuale consulente dell’Enna Calcio, che milita in in Serie D, è rimasto vittima di un incidente stradale dopo aver perso il controllo della sua auto. È accaduto nella zona del palermitano. Immediato il soccorso e il trasferimento in ospedale, Lo Monaco sarebbe in condizioni serie.

L’incidente di Pietro Lo Monaco

Come riporta Vivi Enna, l’ex dirigente ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare, riportando diverse lesioni in tutto il corpo.

Trasportato in ospedale, le sue condizioni sarebbero serie.

ANSA

Pietro Lo Monaco in una foto del 2012

Il messaggio dell’Enna Calcio

L’Enna Calcio ha pubblicato un messaggio sui propri profili social per esprimere vicinanza a Lo Monaco.

“L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!”.

Chi è Pietro Lo Monaco

Pietro Lo Monaco è una figura nota e stimata nel mondo del calcio. Ex calciatore, con un passato anche all’Enna Calcio sia come giocatore che come allenatore interregionale, si è ritirato a 25 anni nel 1979.

Ha poi intrapreso la carriera di allenatore, guidando squadre tutte siciliane come Igea Virtus, Enna, Ragusa e la Rappresentativa Siciliana.

Ha fatto una lunga carriera nel ruolo di dirigente, ricoprendo ruoli di spicco in club come Savoia, Reggina, Udinese, Brescia, Acireale, Catania, Genoa, Palermo e Messina, con le gioie delle promozioni con l’Acireale (dalla Serie C2 alla C1), con il Catania (dalla Serie B alla A) e col Messina (dalla Serie D alla Lega Pro).

È stato anche proprietario del Messina e ha avuto una breve esperienza come consigliere della Lega di Serie A e della Serie C. Il suo ultimo ruolo ufficiale è stato quello di Direttore Generale del Novara in Serie C fino al 28 novembre 2024, quando è stato sollevato dall’incarico.

Il 70enne dirigente sportivo è noto anche per la polemica con Mourinho che, ai tempi dell’Inter, aveva detto di non conoscerlo (“Lo Monaco chi? Io conosco monaco di Tibet, Monaco di Montecarlo, Bayern Monaco, Gran Prix di Monaco… Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me, deve pagarmi tanto”).