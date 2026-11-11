Incidente stradale sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, 85enne scende dall'auto e viene travolto da un furgone

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un uomo di 85 anni è morto dopo essere stato investito da un furgone sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L’incidente è avvenuto nella serata di martedì 10 novembre, nel tratto compreso tra gli svincoli di Partinico e Balestrate. L’anziano sarebbe sceso dalla propria automobile, fermata sul margine della carreggiata, quando è stato travolto dal mezzo in transito. L’impatto è stato fatale. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Cosa è successo, la dinamica

L’incidente si è verificato poco dopo le 18:30 di martedì, all’altezza del chilometro 38,100 dell’autostrada A29, lungo la carreggiata in direzione Mazara del Vallo. L’anziano, originario di Borgetto (Palermo), si sarebbe fermato con la propria vettura prima di scendere dall’abitacolo. Mentre si trovava a piedi, è sopraggiunto un furgone che lo ha investito.

Il conducente del mezzo ha riferito agli agenti di non aver visto il pedone prima dell’impatto. Non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato l’85enne a interrompere la marcia, se si sia trattato di un problema meccanico, un malore, l’avvistamento di una persona in difficoltà o altro.

Auto trovata a 200 metri dal luogo dell’impatto

L’automobile della vittima è stata ritrovata ferma sulla corsia di emergenza, a circa 200 metri dal punto in cui è stato rinvenuto il corpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale Anas.

Per l’anziano non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno constatato la morte, mentre gli agenti hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. L’intervento ha richiesto anche la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente, in un tratto autostradale percorso dai veicoli diretti verso Mazara del Vallo.

Corsia chiusa e rallentamenti sull’A29

L’incidente ha provocato disagi alla circolazione lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Le prime segnalazioni di rallentamenti nei pressi dello svincolo di Balestrate sono arrivate intorno alle 18:38. Poco dopo, verso le 19, è stata segnalata la chiusura della corsia di marcia in direzione Mazara del Vallo.

La limitazione era stata disposta per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi della polizia stradale e la gestione in sicurezza della viabilità. Anas aveva comunicato l’intervento delle proprie squadre per agevolare la circolazione e permettere il ripristino delle normali condizioni di transito.

Un altro incidente sulla statale 115 a Petrosino

Il tragico incidente sull’A29 non è stato l’unico a verificarsi nello stesso pomeriggio di martedì. Un’auto si è ribaltata lungo la statale 115, nel territorio di Petrosino (Trapani). Anche in questo caso sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

Questo secondo incidente aveva provocato il blocco temporaneo della circolazione in direzione Mazara del Vallo, con deviazioni per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della strada.