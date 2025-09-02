Incidente su viale Regione Siciliana a Palermo, morti Antonio Mazzola e Domenico Schiavo: traffico in aumento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente a Palermo, in Viale Regione Siciliana all’altezza del ponte di via Belgio. Morti due giovani di 27 e 22 anni che viaggiavano in moto. Strade bloccate in direzione di Catania e Trapani.

Incidente in moto

Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 settembre si è verificato un tragico incidente in Viale Regione Siciliana all’altezza del ponte di via Belgio. La moto, con a bordo due giovani, sarebbe finita a terra in maniera autonoma e non scontrandosi con un’auto come era stato riferito in un primo momento.

L’incidente è avvenuto intorno all’1:30 del mattino, quando la strada non era molto frequentata. I vigili stanno però acquisendo le telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica e capire se l’incidente sia stato causato dalla velocità o dal passaggio di un altro mezzo che ha influenzato la caduta della moto.

Sul posto sono giunte tre ambulanze e diverse auto della polizia, che hanno chiuso le carreggiate per indagare sulla dinamica della caduta.

Due vittime

L’incidente in moto vede coinvolti due giovani. Sono due le vittime dell’incidente: Antonio Mazzola e Domenico Schiavo, rispettivamente di 27 e 22 anni.

Antonio Mazzola è stato immediatamente identificato ed è stato il primo nome a essere pubblicato, mentre Domenico Schiavo era stato dichiarato ferito, ma purtroppo entrambi hanno perso la vita nell’incidente. Sembrerebbero entrambi morti sul colpo o nei primi momenti dell’arrivo dei soccorsi.

Ci sono ancora poche informazioni, ma sappiamo che i due viaggiavano in sella a una Kawasaki bianca e che tra le cause della caduta in strada potrebbe esserci l’alta velocità con la quale il mezzo viaggiava sul viale.

Traffico in aumento

Le forze dell’ordine hanno chiuso entrambe le carreggiate e sia in direzione Catania che in direzione Trapani sta aumentando il traffico.

La polizia è ancora sul posto per i rilievi del caso e per comprendere la dinamica dei fatti. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e questo potrebbe velocizzare la riapertura completa delle strade, al momento consentendo il passaggio delle auto solo in fase alternata.