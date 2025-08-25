Incidente sui monti Sibillini, morta una donna precipitata per circa 50 metri: soccorso alpino sul posto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia sui Monti Sibillini: una donna di 64 anni, residente a Torino, è morta dopo essere precipitata durante un’escursione a Pizzo Berro, nel territorio di Ussita (Macerata). La vittima era insieme al marito e ad altri due escursionisti, rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri, che hanno recuperato il corpo e avviato gli accertamenti sulla dinamica.

Una donna di 64 anni, residente a Torino, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi – lunedì 25 agosto 2025 – durante un’escursione sui Monti Sibillini, nel territorio di Ussita, in provincia di Macerata.

L’escursionista si trovava in compagnia del marito, un medico, e di altri due amici, e stava percorrendo un sentiero in zona Pizzo Berro quando, in un tratto particolarmente esposto, ha perso l’equilibrio ed è precipitata per circa una cinquantina di metri.

Per lei non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi immediati di soccorso. Nessun altro dei presenti è rimasto ferito.

L’arrivo dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato dal marito intorno alle 14.30, ma al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenute tre squadre del Soccorso alpino e speleologico Marche, i Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago partito da Pescara, e i carabinieri della Compagnia di Camerino per i rilievi. L’operazione di recupero della salma è durata circa un’ora, mentre gli altri escursionisti sono stati riaccompagnati a valle dal soccorso alpino.

Le indagini in corso dovranno chiarire con esattezza la dinamica della caduta, ma secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe accidentalmente scivolata durante la discesa lungo il sentiero.

Le buone pratiche da seguire in montagna

La montagna è un luogo insidioso, che può creare pericoli in ogni momento. Gli esperti raccomandano sempre di pianificare attentamente il percorso, valutando la propria preparazione fisica e le difficoltà del sentiero.

È fondamentale indossare calzature adeguate, portare con sé acqua, indumenti tecnici e dispositivi di orientamento. In tratti esposti o su terreni sconnessi è opportuno procedere con prudenza, mantenendo la giusta distanza tra i membri del gruppo.

In caso di emergenza, il consiglio è di chiamare subito il 112 e mantenere la calma, fornendo indicazioni chiare ai soccorritori. Le regole di base e la prudenza restano gli strumenti più efficaci per ridurre il rischio di incidenti durante le escursioni in quota.